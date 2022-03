Conheça os três negócios por trás do sucesso bilionário de Rihanna

Apesar de um dos seus hits Umbrella contar com mais de 800 milhões de reprodução no Spotify e o último álbum ANTI somar álbuns de platina e ouro ao redor do mundo, boa parte da fortuna de Rihanna não vem da música, mas do seu trabalho como empresária. Segundo a Forbes US, o patrimônio de Rihanna alcançou cerca de 1,7 bilhão em 2021 e a cantora só perde para Oprah Winfrey como a bilionária mais rica dos EUA.

Antes de alcançar esses números, Rihanna já se aproximava do universo de moda e beleza com parcerias com marcas como Puma e Techstyle. Um dos diferenciais da cantora foi priorizar e apostar na divulgação dessas parcerias com marcas mais acessíveis, fator que contribuiu para o sucesso de Rihanna nos negócios.

Muitos fãs da cantora não teriam condições (ou interesse) em comprar na Gucci ou Louis Vuitton, por exemplo. Então, as parcerias de Rihanna já mostravam que a cantora sabia muito bem com qual público estava conversando, mesmo antes de abrir seus negócios. A decisão da cantora pop é baseada em uma estratégia de marketing muito bem estruturada.

Inclusive, para alcançar o tamanho de seus empreendimentos, a artista apostou forte na divulgação de suas marcas. Outro ponto chave é a utilização da força do seu nome (pelo alcance e reconhecimento mundial) como foco de propaganda.

Chegar na marca bilionária só foi possível pelo envolvimento de Rihanna em três grandes empreendimentos: a Fenty Beauty, marca de maquiagem, Savage X Fenty, marca de lingeries e a marca de skincare chamada Fenty Skin. Além da visão empreendedora, a artista mostrou que sabia desde o início com quem estava conversando, quem era seu público-alvo e como deveria ser a comunicação da marca com ele.

A proposta foi bem sucedida porque a cantora soube encontrar uma boa oportunidade de mercado e divulgar seus empreendimentos de forma a alcançar e fidelizar um grande público. Essas técnicas são o pilar para quem quer trabalhar com marketing digital, um mercado que apresenta grandes oportunidades e uma boa remuneração.

Aprenda as estratégias que levaram Rihanna a categoria de bilionária sem lançar novas músicas

Conheça abaixo um pouco da história dos negócios de Rihanna

Fenty Beauty

A Fenty Beauty foi lançada em 2017 e em 2020 já estava entre as cinco marcas de maquiagem mais importantes criadas por referências na cultura pop. Outras marcas como Kylie Cosmetics (de Kylie Jenner), Haus Laboratories (da Lady Gaga) e r.e.m Beauty (da Ariana Grande) não obtiveram os mesmos números que a cantora de Barbados.

Um dos grandes diferenciais da Fenty Beauty foi a gama de tons disponíveis em seus produtos de maquiagem. Se destacando, principalmente, pelos tons para peles negras e retintas – que geralmente têm dificuldades para encontrar produtos como base e corretivo nesses tons.

Em 2020, a Fenty Beauty fechou seu faturamento com mais de US$ 500 milhões, consolidando-se como grande sucesso no ramo das maquiagens. Em 2021, segundo levantamento realizado pela Forbes, a marca valia US$ 2,8 bilhões, e a maior parte da fortuna da cantora vem da marca de maquiagens, cerca de US$ 1,4 bilhão.

Savage X Fenty

Após um ano do lançamento da Fenty Beauty, Rihanna embarca em mais um outro projeto: a linha de lingeries inclusivas.

A Savage X Fenty é uma joint venture com a TechStyle Fashion Group e tem como investidores a Marcy Venture Partners de Jay-Z, amigo e parceiro musical de Rihanna, e a firma L Catterton – que tem Bernard Arnault, atual presidente e diretor executivo da LVMH, como investidor.

Segundo a Forbes, Rihanna tem 30% de participação acionária na Savage X Fenty, o que a torna próxima das decisões criativas e administrativas da marca. A empresa de lingerie vale US$ 270 milhões.

Outro detalhe que tornou o projeto um grande sucesso foi que Rihanna soube revolucionar o mundo da moda com os desfiles online da Savage X Fenty. Em parceria com a Amazon Prime Video, Rihanna lançou um filme para cada lançamento da marca, que hoje já está no seu terceiro volume.

Além de ser um dos rostos do projeto, Rihanna convidou figuras como Cara Delevigne, Lizzo, Willow, Adriana Lima e outros modelos e dançarinos prezando pela pluralidade de corpos. “A Savage tem como inspiração dar poder à forma como nos sentimos e às escolhas que fazemos'', afirmou Rihanna em entrevista para a Vogue.

Fenty Skin

A Fenty Skin funciona como o braço de skincare da Fenty Beauty, trazendo a possibilidade de cuidados com a pele no universo da Fenty, marca assinatura da Rihanna.

“A Fenty Skin é tudo o que eu queria ter naquela época, eu queria que a marca fosse acessível, fácil, e que tirasse a pressão de escolher uma rotina [de cuidados com a pele], então eu criei uma para todos”, diz Rihanna no site da Fenty Skin.

A Fenty Skin é outro exemplo de como o envolvimento da cantora na criação dos produtos e na propaganda pelas redes sociais, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, impacta o cliente final. Segundo o The NPD Group, fãs da Rihanna estão 3,7 vezes mais dispostos a comprar produtos com a imagem da cantora do que de outras celebridades.

