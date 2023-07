‘No Limite – Amazônia’: sete primeiros participantes são divulgados; veja quem são

Chegou a hora! Conheça os participantes do ‘No Limite – Amazônia’. São quatro famosos e onze anônimos que irão disputar o prêmio no coração da maior floresta tropical do planeta, a partir do próximo dia 18. Divididos em duas equipes, eles vão encarar desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. Preparados para acompanhar essa aventura?

Veja os participantes do 'No Limite – Amazônia'

Marcus Vinícius

Acostumado com a vida no campo, Marcus Vinícius, de 24 anos, é natural de Trindade, interior de Goiás. Vaqueiro, ele trabalha com manejo de gado em uma fazenda e se diz um peão raiz. Marcus topou participar do ‘No Limite - Amazônia’ porque sonha em aparecer na televisão. Acha que seu jeito pode atrapalhar na convivência, mas afirma ter elaborado algumas estratégias para não se prejudicar no jogo social. Competitivo, acredita que será bom em desafios de força e resistência, mas talvez um pouco lento em desafios de raciocínio. No jogo, seus pontos fortes são persistência, agilidade e estratégia; por outro lado, diz que sua fraqueza é ser uma pessoa ansiosa. Se ganhar o prêmio, deseja investir no setor agropecuário e comprar gado.

Simoni

A lutadora Simoni tem 37 anos, é mãe de cinco filhos e natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ex-atleta é campeã mundial de muai thay e hoje tem um centro de treinamento para ajudar crianças a se profissionalizarem. Considera-se preparada para participar do ‘No Limite - Amazônia’ por já ter passado por muitas adversidades. Tem dificuldade com provas na água, mas está disposta a encarar seus medos. Ela avisa que tem pavio curto e não leva desaforo para casa. A falta de senso de coletividade é algo que a irrita. Cheia de vontade de vencer, avisa que nada vai fazê-la desistir da competição. Acredita que ainda não sabe seus verdadeiros limites e espera conhecer uma nova Simoni no programa. Com o prêmio, deseja ajudar sua família e as crianças do seu CT.

Guilherme

O carioca Guilherme tem 27 anos, é dançarino, ator, modelo e fotógrafo - considera-se um poliartista. Mora na Baixada Fluminense, mas foi criado em uma comunidade de Copacabana. Inspirado em Michael Jackson, começou no break aos 9 anos e já viajou o Brasil e o mundo apresentando sua arte. Para ele, tudo no jogo será um grande desafio, mas está preparado para viver um dia de cada vez. Se garante na força física, mas também nas “gambiarras”: ele conta que aprendeu com o pai a se virar e criar soluções. Sente-se preparado para o reality e aposta em alianças com pessoas extrovertidas e diferentes, mantendo-se longe de competidores com mentalidade agressiva. Seu defeito pode ser sua ansiedade e a sua língua. Ele conta que, quando está com raiva, fala mais do que deveria. Seu grande desejo com o prêmio é dar estabilidade financeira à família, que considera sua base, e investir na sua arte.

Paula

Paulistana e corinthiana apaixonada, Paula tem 30 anos e é assistente social. É mãe de Safira, uma menina de seis anos que adotou recentemente. Fascinada por insetos e animais exóticos, Paula tem uma tarântula de estimação, Gertrudes, e garante que lidar com cobras ou qualquer outro ser da fauna Amazônica não será um problema. Foi escoteira aos oito anos de idade e aprendeu várias técnicas, então, não está preocupada com os “perrengues”. Seus pontos fortes são lealdade, persistência e o espírito de aventureira. Por outro lado, na convivência, acredita que pode se dar mal por ser impulsiva e falar muito. Não consegue ouvir as coisas caladas, se irrita com gente teimosa, folgada e com falta de coletividade. Com o prêmio, quer garantir um futuro melhor para a sua família e estudar medicina pois sonha em fazer parte da Cruz Vermelha.

Paulo Vilhena

O ator e cantor Paulo Vilhena tem 44 anos, nasceu na cidade de Santos, mas vive hoje em São Paulo. Estreou na televisão em 1998, no seriado ‘Sandy & Júnior’, foi repórter do ‘Vídeo Show’ e atuou em diversas novelas e atrações da TV Globo, como ’Coração de Estudante’, ‘Celebridade’, ‘Paraíso Tropical’, ‘Morde & Assopra’, ‘Império’, ‘Pega Pega’ e ‘O Sétimo Guardião’. Graças ao incentivo da esposa, grávida de 8 meses, o ator aceitou participar do ‘No Limite - Amazônia’. Seu maior desafio será ficar longe da família e se manter sereno diante das adversidades. Revela que sua estratégia é atuar em equipe, dividir responsabilidades e tentar criar uma rotina para o grupo. Como pontos fortes, destaca a sua resiliência, tranquilidade e preparação física. Gosta de comer bem, ter conforto e de pessoas que ajudam com afazeres. Com o prêmio, quer comprar um veleiro e curtir com a família e amigos.

Amanda

Natural de Rolândia, no Paraná, Amanda tem 34 anos e mora em Itajaí, Santa Catarina. É casada, mãe, empresária e palestrante. Trabalha com moda e tem uma marca de performance esportiva. Tem o sonho de mudar a indústria da moda e democratizar o esporte para pessoas gordas – planos que pretende realizar com a ajuda do dinheiro do prêmio. Se diz uma pessoa cosmopolita, mas, apesar da agonia de bichos e do medo de pisar em águas onde não enxerga o fundo, diz estar animada pela experiência. Gosta de praticar esportes e acredita ser uma ótima pessoa para se ter na equipe. Diz ser competitiva, estrategista, otimista, persistente e leal. Como pontos fracos, destaca que pode ser dar mal por ser mandona, teimosa e falar demais.

Carol Nakamura

A atriz Carol Nakamura tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro. Sempre envolvida com as artes, foi bailarina, assistente de palco e apresentadora no ‘Domingão do Faustão’, atuou na novela ‘Sol Nascente’ e interpretou papéis no teatro e no cinema. Embora aprecie o contato com os animais e com meio ambiente, acredita que em ‘No Limite - Amazônia’ será tudo diferente. A distância da família e de seus 17 cachorros, a falta de conforto e de cuidados pessoais serão desafiadores para ela. Antenada ao zodíaco, prevê que a convivência com certos signos pode ser mais complicada. Dentre seus pontos fortes, destaca seu preparo físico e equilíbrio, por conta da dança. Por outro lado, sabe que tem mania de se meter onde não é chamada, e isso pode a prejudicar. Com o prêmio, quer concluir a obra da sua casa, construir uma área para seus cachorros e investir na carreira.

A nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após ‘Terra e Paixão’. O reality também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h. O programa tem apresentação de Fernando Fernandes, direção geral de Rodrigo Giannetto, com direção de Vivian Alano e Padu Estevão. O reality é licenciado e produzido pela Endemol Shine Brasil.