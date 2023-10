Conheça os feriados e datas comemorativas de outubro de 2023

Com 31 dias, o mês de outubro é marcado por diversas comemorações relacionadas à cultura e sociedade que promovem discussões em várias frentes. Destaque para as campanhas de Outubro Rosa, trazendo debates a cerca do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em outubro celebra-se o Dia da Natureza (4), promovendo discussão a cerca do desmatamento e preservação da flora brasileira, o Dia do Professor (15), e do Livro (29) exaltando a importância do aprendizado para as pessoas.

Na cultura, destaque para o Dia Internacional da Música (1) e Dia da Nacional da Poesia (29), elevando o debate para valorização de componentes culturais da sociedade. No campo familiar, temos o Dia da Criança (12) e Dia do Idoso (1).

Quais são os feriados de Outubro?

Os feriados de Outubro são dia 12 em homenagem Nossa Senhora Aparecida e dia 28 que é considerado ponto facultativo pelo dia do Servidor Público.

Esse ponto facultativo é válido apenas para o serviço público, empresas privadas trabalham normalmente.

O Dia do Servidor Público é feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Servidor Público é considerado ponto facultativo em conformidade com o art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Veja os feriados e datas comemorativas de outubro