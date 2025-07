Conheça o rei mais rico do mundo — dono de 38 jatos, 300 carros e 52 barcos banhados a ouro

Com 72 anos, Maha Vajiralongkorn, conhecido mundialmente como Rama X, não é apenas o rei da Tailândia, mas também o monarca mais rico do planeta em 2025. Desde sua ascensão ao trono, o interesse por sua fortuna e estilo de vida tem crescido bastante, principalmente por conta de sua maneira única de administrar os bens da família real.

Enquanto preserva diversas tradições, o monarca também se destaca por seu comportamento excêntrico e pela impressionante riqueza herdada e ampliada nos últimos anos.

A herança bilionária de Rama X o posiciona no topo das classificações de grandes fortunas. Com um patrimônio superior a US$ 43 bilhões, ele combina herança real e uma habilidade distinta para negócios. Seu portfólio inclui mais de 17 mil propriedades apenas em Bangkok, uma frota de aviões privados, carros de luxo e uma série de embarcações douradas utilizadas em rituais tradicionais, tornando-o uma figura de destaque entre os líderes financeiros globais.

Como o rei da Tailândia fez sua fortuna?

O Rei Maha Vajiralongkorn, da Tailândia, inspeciona uma guarda de honra durante o desfile "Trooping the Colour" da Guarda Real Tailandesa e a cerimônia de juramento para marcar as comemorações do seu 72º aniversário no Palácio Dusit, em Bangkok. ( MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

A trajetória de Maha Vajiralongkorn na criação de sua riqueza é resultado de uma mescla entre os bens herdados após a morte de seu pai, Bhumibol Adulyadej, em 2016, e sua estratégia no mundo dos negócios. Após assumir o trono, o monarca se empenhou em expandir e diversificar os investimentos vinculados à Coroa.

Documentos oficiais revelam que o portfólio imobiliário do rei, que inclui propriedades comerciais e residenciais, gera receitas constantes por meio de aluguéis. Esse portfólio é complementado por empreendimentos imobiliários de alto luxo em locais estratégicos, consolidando o poder econômico da família real. A carteira de investimentos de Rama X inclui ainda grandes participações em setores como energia, telecomunicações e infraestrutura, destacando seu envolvimento com empresas de relevância no país.

Quais são os principais bens de Rama X?

Os bens pessoais de Rama X incluem algumas posses que se destacam pela grandiosidade e pela ligação com a tradição real. Segundo informações do jornal Times of India, o monarca é proprietário de:

38 jatos privados

Mais de 300 veículos de luxo

52 embarcações banhadas a ouro usadas em cerimônias tradicionais

17.000 imóveis administrados pela Coroa, principalmente em Bangkok

Qual a influência de Rama X na política da Tailândia?

O rei Maha Vajiralongkorn exerce grande influência sobre a economia da Tailândia. Seu controle sobre grandes empresas e propriedades de alto valor afeta diretamente o setor imobiliário e o desenvolvimento urbano, tornando-o uma figura central no crescimento econômico do país. Sua administração direta dos bens da Coroa, antes sob controle de entidades estatais, ampliou a autonomia do trono nas decisões econômicas e investimentos estratégicos.

Politicamente, Rama X adota uma postura de neutralidade, mas sua presença constante nas esferas de poder, aliada à sua fortuna, faz dele uma figura chave no equilíbrio entre a monarquia e os outros poderes da Tailândia. Sua atuação reforça a importância da monarquia como elemento de estabilidade e continuidade no país.

A história de Maha Vajiralongkorn reflete uma combinação de tradição, poder econômico e uma administração singular dos recursos da Coroa. Ele permanece no topo das listas de monarcas mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, é um protagonista na política e nos negócios da Tailândia, conectando passado e futuro da monarquia tailandesa.