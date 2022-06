Conheça o celular mais vendido no mundo no primeiro trimestre de 2022

O aparelho Nokia 105 ganhou o título de celular básico mais vendido no mundo no primeiro trimestre de 2022, é o que mostrou o relatório de mercado realizado pela empresa de inteligência IDC. A HDM Global, dona da marca, elevou seu patamar para segunda posição no ranking de empresas que mais venderam smartphones.

As versões desse Nokia 105 se enquadram na categoria dos famosos "feature phones", aparelhos mais básicos, sem funções inteligentes e com estilo retrô. Ele conta com utilidades geralmente características de celulares mais simples como o nostálgico jogo da cobrinha, lanterna, entre outros.

Esse aparelho não é vendido oficialmente no Brasil, porém é possível encontrá-lo no varejo online na faixa de R$ 185,00. Entre as funções estão a disponibilidade de ouvir rádio sem precisar da conexão com o fone de ouvido e bateria removível de 800 mh, que segundo a Nokia, foi feita para permanecer em standby por pelo menos 15 dias com apenas uma recarga.

O Nokia 105 não é o primeiro aparelho a ganhar destaque nos últimos anos. Em 2018, a HMD Global lançou o Nokia 8110 que se destacava pela cor chamativa e proteção contra poeira e gotas d'água no aparelho. Em 2021, a empresa relançou o celular “tijolão” Nokia 6310, que também contava com o jogo da cobrinha.

Segundo o relatório da IDC, a receita da Nokia aumentou 87% na América do Norte e 37% na Europa Ocidental, muito por conta desse aparelho.

O mercado de celulares mais simples movimentou mais de R$ 4,7 bilhões só neste primeiro trimestre.

VEJA MAIS: