Conheça as mansões milionárias de Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi

Nas principais ligas de futebol do mundo, os jogadores disputam em média 60 partidas por temporada. Eles viajam para diferentes países e cidades, mas nem sempre podem aproveitar a visita.

Quando o momento de descanso chega, os atletas de elite têm propriedades confortáveis para aproveitar suas férias em casas luxosas.

Entre os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi têm mansões milionárias onde passam férias.

Veja as mansões milionários de Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi

Neymar

O principal jogador brasileiro em atividade, Neymar é conhecido por um estilo de vida luxoso fora do campo. O astro brasileiro possui um imóvel no valor de cerca de 9 milhões de dólares em Mangaratiba, Rio de Janeiro.

-

A casa é completa e tem academia, sala de massagem, quadra de tênis e quadra de vôlei de praia. O imóvel de 5 mil m2 tem seis suítes. O atleta também tem um heliporto próprio, onde ele pousa o seu Mercedes Benz Airbus H-145 -- uma compra de 15 milhões de dólares, segundo o portal Business Insider.

-

-

-

Cristiano Ronaldo

Melhor jogador do mundo cinco vezes, o craque português tem casas de férias em várias partes da Europa. Na Espanha -- onde jogou pelo Real Madrid -- ele é dono de uma mansão de 6,2 milhões de dólares. O jogador bilionário também comprou uma casa em Torino, na Itália, quando jogava na Juventus. A propriedade é composta por duas vilas e conta com academia privativa, closet e piscina coberta, segundo relato do Business Insider.

-

Quando volta para sua cidade natal, Madeira, em Portugal, Ronaldo se hospeda em uma mansão de 9,7 milhões de dólares com vista para o Oceano Atlântico. Segundo o Business Insider, o português comprou a propriedade em 2015 e a transformou de um armazém abandonado para uma luxuosa residência de sete andares.

-

Lionel Messi

Embora seja argentino, Lionel Messi se mudou para Barcelona aos 13 anos. O jogador de 34 anos morou na Espanha por duas décadas antes se mudar para a França para jogar pelo PSG.

-

Quando a temporada terminar, Messi deve voltar para sua mansão de 7 milhões de dólares em Bellamar, Barcelona. A casa de estilo mediterrâneo de 10 mil m2 oferece vistas das colinas catalãs de um lado e da costa do outro.

-

A mansão inclui uma piscina, um campo de tênis e também um campo de futebol. Messi comprou a casa em 2009 - no mesmo ano em que ganhou seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo.