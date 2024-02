Confira as datas comemorativas e feriados de fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 será cheio de eventos e comemorações. Na segunda semana do mês teremos o Carnaval, com feriado na terça-feira, 13. Além disso, fevereiro conta com várias datas importantes para conscientizar a sociedade e homenagear grupos e pessoas.

No dia 2 será comemorado o Dia de Iemanjá, também conhecido como o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes por causa do sincretismo afro-brasileiro.

Já no dia 4 será celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma data importante para conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença.

O dia 7 é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, instituído pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008. Já no dia 13, além do Carnaval, será comemorado o Dia Mundial do Rádio, celebração internacional proclamada pela Unesco.

Que dia é o carnaval?

O feriado de carnaval será no dia 13 este ano. Os desfiles das escolas e bloquinhos iniciam dias 9 e 10, respectivamente.

Datas e feriados de fevereiro de 2024

1- Dia do Publicitário

2 - Dia de Iemanjá

3 - Dia da Navegação do Rio São Francisco

4 - Dia Mundial do Câncer

5 - Dia Nacional da Mamografia

7 - Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

10 - Dia do Atleta Profissional

12 e 13 - Carnaval (feriado)

13 - Dia Mundial do Rádio

16 - Dia do Repórter