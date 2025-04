'Conclave': após morte de Papa Francisco, filme volta aos cinemas — mas em poucas salas; veja quais

Após o falecimento do Papa Francisco, ocorrido na última segunda-feira, 21, aos 88 anos, o filme "Conclave" (2024) volta às telonas brasileiras nesta quinta-feira, 24.

Aclamado pela crítica e com oito indicações ao Oscar 2025 — entre elas a de Melhor Filme —, a produção levou a estatueta de Roteiro Adaptado.

Qual é a história de "Conclave"?

"Conclave" acompanha o cardeal Thomas Lawrence, um nome de destaque no alto clero que recebe a responsabilidade de conduzir o conclave papal — o tradicional e reservado processo em que cardeais de todo o mundo se reúnem em isolamento total para eleger o novo Papa.

À medida que o conclave avança, Lawrence se vê mergulhado em uma atmosfera tensa, marcada por disputas ideológicas entre alas conservadoras e progressistas da Igreja. Enfrentando intrigas e revelações comprometedoras, ele precisa lidar com segredos que ameaçam os próprios pilares da instituição que representa.

Com uma trama que mistura tensão religiosa e política, o filme mostra que, mesmo envolto em rituais sagrados, o processo de escolha do novo pontífice está longe de ser imune a jogos de poder e ambições pessoais.

Baseado no romance de Robert Harris, o longa foi elogiado pela precisão com que retrata o ritual do conclave — desde o isolamento dos cardeais e as votações na Capela Sistina até o emblemático sinal da fumaça branca. Com reviravoltas surpreendentes, Conclave coloca seu protagonista no centro de uma encruzilhada que pode redefinir os rumos da Igreja Católica.

A direção é de Edward Berger e o elenco traz nomes como Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini.

Em quais salas de cinema "Conclave" está em cartaz?

São Paulo

Cinemark Cidade Jardim

Cinemark Pátio Higienópolis

Kinoplex Itaim

Kinoplex Vila Olímpia

Rio de Janeiro

Cinemark Downtown

Estação NET Rio

Estação NET Gávea

Para saber os horários e sessões em outras cidades, acesse o site Ingresso.com.