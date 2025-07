Como serão os palcos do The Town 2025? Confira as novidades da 2ª edição do festival

A produção do The Town já está a todo vapor no autódromo de Interlagos, em São Paulo, montando os seis palcos que abrigarão mais de 100 atrações, tanto nacionais quanto internacionais, durante a segunda edição do festival.

O layout da Cidade da Música passou por mudanças significativas dentro do autódromo. A principal alteração envolve a reposição do palco The One, que antes estava localizado no fundo, próximo ao palco Skyline, e agora ocupará uma área mais baixa, situada no escape da pista.

Essa modificação oferece uma vantagem para o público: cria um anfiteatro natural, permitindo que os espectadores se acomodem no gramado e aproveitem o show que ocorrerá mais abaixo.

O festival de 2025 contará com seis palcos, sendo que o principal permanece na mesma posição, mas com novidades. Entre as adições está o The Tower Experience, que será responsável por fechar as noites do evento, e o palco Quebrada, que trará a arte originária das periferias.

Além da música, a Cidade da Música também será transformada em um parque de diversões, com cinco atrações, como roda gigante e montanha-russa. Tudo isso estará pronto em menos de 50 dias.

Quais são as datas do The Town 2025?

A segunda edição do The Town será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que mudou no The Town?

The One: agora ocupa o espaço do antigo Megadrop e ganha um anfiteatro natural, garantindo visibilidade privilegiada.

agora ocupa o espaço do antigo Megadrop e ganha um anfiteatro natural, garantindo visibilidade privilegiada. Lounge Club: espaço exclusivo para os membros do The Town Club Rockstar e The Town Club One.

espaço exclusivo para os membros do The Town Club Rockstar e The Town Club One. São Paulo Square: de volta em nova posição, agora onde ficava o The One em 2023.

de volta em nova posição, agora onde ficava o The One em 2023. Factory: assume o antigo espaço da São Paulo Square e vai contar com um anfiteatro amplo.

assume o antigo espaço da São Paulo Square e vai contar com um anfiteatro amplo. Market Square: muda de lugar e se posiciona próximo ao antigo espaço do Factory.

muda de lugar e se posiciona próximo ao antigo espaço do Factory. Skyline: permanece no mesmo local, mas com a novidade do The Tower Experience.

permanece no mesmo local, mas com a novidade do The Tower Experience. Novidade: Palco Quebrada – um novo espaço que vai celebrar a força das periferias com muita música, cultura e arte.

Confira a programação dos shows do The Town

6 de setembro

Skyline:

Travis Scott (headliner)

Don Toliver

Burna Boy

Filipe Ret

The One:

Ms. Lauryn Hill

YG Marley

Zion Marley

Matuê

MC Cabelinho

Karol Conká

AJULIACOSTA

Ebony

São Paulo Square:

Stacey Ryan

Joabe Reis

São Paulo Square Big Band com Tony Gordon

Palco Quebrada:

MC Hariel

Tasha & Tracie

Factory:

Teto

WIU

Borges

Budah

The Tower Experience:

Victor Lou & GBR

7 de setembro

Skyline:

Green Day (headliner)

Sex Pistols feat. Frank Carter

Bruce Dickinson

Capital Inicial

The One:

Iggy Pop

Pitty

CPM22

Supla & Inocentes

São Paulo Square:

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

São Paulo Square Big Band com Clariana

Factory:

Tihuana

Karina Burh

Ready To Be Hated

The Mönic convida Raidol



The Tower Experience:

Cat Dealers

12 de setembro

Skyline:

Backstreet Boys (headliner)

Jason Derulo

CeeLo Green

Jota Quest

The One:

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Duda Beat

Di Ferrero (abertura)

São Paulo Square:

Snarky Puppy

Leo Gandelman

São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares

Palco Quebrada:

Kayblack

Duquesa

Factory:

TZ da Coronel

ALEE[

Brô MC’s

Kaê Guajajara

The Tower Experience:

Dubdogz

13 de setembro

Skyline:

Mariah Carey (headliner)

Jessie J

Ivete Sangalo

Natasha Bedingfield

The One:

Lionel Richie

Gloria Groove

Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

Os Garotin convida Melly

São Paulo Square:

Jacob Collier

Vanessa Moreno

São Paulo Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

Palco Quebrada:

Criolo

Péricles convida Dexter

Factory:

Junior

MC Livinho

Chefin

Stefanie

The Tower Experience:

DJ Liu

14 de setembro

Skyline:

Katy Perry (headliner)

Camila Cabello

J Balvin

IZA

The One:

Ludmilla

DENNIS DJ convida Tília

Joelma convida Dona Onete

Gaby Amarantos

Zaynara

Jota.pê convida João Gomes

São Paulo Square:

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

São Paulo Square Big Band com Amanda Maria

Palco Quebrada:

Belo

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Factory:

Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

Rachel Reis

Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

Felipe Cordeiro

The Tower Experience:

DJ Anna

Quais são as novidades para 2025?

Cidade da Música:

Mudanças no mapa, com novos espaços para os palcos The One, Factory, São Paulo Square e Market Square.

Atrações icônicas como Quebrada e The Tower Experience.



Palcos:

Skyline: 300m² de led.

300m² de led. The One: mais de 30 telões de LED e nova localização.

mais de 30 telões de LED e nova localização. São Paulo Square: foco em jazz e blues.

foco em jazz e blues. Factory: novo espaço inspirado em antigos galpões.

novo espaço inspirado em antigos galpões. Quebrada: palco dedicado à cena periférica.

palco dedicado à cena periférica. The Tower Experience: grande afterparty do festival, com 120 artistas.

grande afterparty do festival, com 120 artistas.



Outras Atrações: