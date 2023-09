Como pegar os brindes gratuitos do The Town? Veja o que terá de graça no festival

Já é amanhã! Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town começa neste sábado, 2. Com grande expectativa e estrutura recorde, o Autódromo de Interlagos ficará marcado por um evento gigantesco, cuja promessa é de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo".

O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e tem previsão de receber cerca de 500 mil pessoas em cinco dias, com mais 235 horas de música nesse intervalo. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo. O line-up terá a presença de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e outros.

Mas mais do que assistir aos artistas preferidos, a graça dos festivais é também aproveitar as ativações das marcas apoiadoras e patrocinadoras. E patrocínio não é problema para o The Town: são mais de 15 marcas apoiadoras, entre elas Heineken, Itaú, Porto, Vivo, Riachuelo, Kit Kat, Seara, Coca-Cola, Volkswagen, iFood, TikTok, Spotify, Movida, Latam, Johnnie Walker, Gerdau, Chilli Beans, Cup Noodles, McDonald's, 3 Corações, Sephora e outras.

Boa parte delas, além de oferecerem o espaço das ativações para espaços 'instagramáveis' e outras atividades, também oferecerão alguns brindes gratuitos. À EXAME, as patrocinadoras contaram um pouco do que encontrar de graça nas ativações, veja abaixo:

Quais são os brindes do The Town?

Sabia que no app do @thetownfestival você pode antecipar a compra do seu chope Heineken no festival? A pré-venda começa hoje. Então, é só baixar o app, disponível no Google Play e App Store, se cadastrar e garantir o seu.🍻 #TheTown2023 #HeinekenNoTheTown #AprecieComModeração pic.twitter.com/OMDBaOynl8 — Heineken Brasil (@heinekenbr) August 23, 2023

Heineken

Durante os cinco dias de festival, a marca irá promover o ‘Momento 0.0%’, disponibilizando a cerveja na versão zero álcool em todos os pontos de ativação Heineken. Além disso, na primeira compra de uma cerveja, você recebe um copo reutilizável para o festival, que pode ser lavado nas estações da Braskem para ser reutilizado para novas bebidas.

Patrocinadora master do evento, a Heineken terá oito ativações de marca espalhadas pelo The Town.

Peça seu combo do McMelt The Town com Coca-Cola Sem Açúcar no delivery do App do Méqui e ganhe um copo EXCLUSIVO da parceria Méqui + Coca-Cola Sem Açúcar + The Town 2023. Mas corre porque são itens limitados, hein?! — Méqui (@McDonalds_BR) August 29, 2023

McDonald's

Além de uma gigantesca ativação de marca, o "Méqui" também traz um jogo inspirado no clássico Pac-Man, em que o objetivo de cada jogador é pegar o máximo de itens do restaurante + The Town percorrendo o mapa durante o tempo estipulado. Quem conseguir, vai ganhar alguns brindes, entre eles: uma cordinha para óculos com pingentes da marca e peças da loja "Use Méqui".

Fora do Autódromo de Interlagos, o McDonald's também oferecerá cupons com ofertas exclusivas em seu aplicativo. Todos os fãs que pedirem uma McOferta Média de McMelt The Town com Coca-Cola Sem Açúcar pelo McDelivery, no app do McDonald’s, também ganham um copo colecionável exclusivo.

3 Corações

A 3 Corações também marca presença na primeira edição do The Town. Como brinde, a marca oferecerá um copo que dá direito a refil ilimitado de café durante todo o festival.

Mix FM

Quem passar pelo estande da Mix também poderá levar uma capinha que protege o smartphone da chuva.

Coca-Cola

A distribuição de brindes está pautada pela agenda de sustentabilidade da Coca-Cola. O objetivo é incentivar o uso dos copos reutilizáveis e, assim, deixar de gerar mais de 10 toneladas de itens descartáveis considerando os cinco dias de evento. Será oferecida higienização gratuita e brindes Coca-Cola, como mochila, estojo e ingresso para acesso exclusivo ao rooftop de Schweppes.

Cada copo reutilizável também terá um QR Code que registra o tempo que a pessoa reabasteceu e, a cada uma hora, o consumidor pode voltar a um estande da Braskem e girar a roleta para ganhar prêmios.

Seara

A Seara estará com duas marcas no festival, a linha comum e a Gourmet. Durante os cinco dias de evento, o público poderá participar de duas ativações especiais, o Morda e Supreenda-se e o Crocantômetro, que destaca os produtos da nova linha de Frangos Crocantes da Seara.

No Crocantômetro, o participante vai degustar a nova linha de Frangos Crocantes da Seara e participar de uma gravação. A cada mordida, os microfones vão gravar o nível de crocrância por meio de um medidor de decibéis, tornando-se uma verdadeira gravação de tecnologia ASMR, que amplia o impacto do áudio.

Na linha Gourmet, será possível degustar o menu Bacon Hits.

Movida

Durante o festival, a marca fará a distribuição de brindes exclusivos, como sacochilas e viseiras estilizadas, para que os visitantes possam curtir os shows com estilo e conforto.

Kit Kat

Para matar a gula de doce, a Kit Kat terá alguns chocolates disponíveis em vários pontos do The Town. Na parte dos brindes, oferecerá pochete para quem estiver curtindo no gramado; três formatos de pins para os participantes das ativações do estande e uma shoulder bag na área VIP do festival.

Vivo

A Vivo terá alguns estandes espalhados pelo festival. Quem participar das ativações da marca poderá girar a roleta digital de brindes, que distribuirá, entre outras coisas, pochetes e shoulder bags feitas com materiais provenientes de uniformes de técnicos da Vivo, que seriam encaminhados para descarte. Os acessórios foram produzidos em parceria com a Retalhar e a MOVI (Movimento Eu Visto o bem), por mulheres detentas ou em processo de ressocialização.

Além disso, haverá uma área de descanso no espaço, com carregadores e cabos da Ovvi, para que as pessoas possam recarregar rapidamente as baterias dos seus smartphones.

Quem for conferir os produtos da Ovvi, marca de acessórios de tecnologia da Vivo, também terá a oportunidade de girar a roleta digital de brindes e ganhar, entre outros itens, as películas traseiras da marca com estampa exclusiva do evento para personalizar o smartphone.

Gerdau

As pessoas que participarem da ativação da “garra humana”, no estande principal da Gerdau, e do jogo da máquina da reciclagem, na área vip do evento, ganharão pingente de aço em formato de guitarra. No pingente, estará escrito “a cidade da música se molda com aço Gerdau”.

Johnnie Walker

Além das bebidas espalhadas pelo The Town, a Johnnie Walkers também oferecerá um brinde exclusivo para quem passar pela ativação da marca: uma meia exclusiva.

Volkswagen

Os carros estarão no Autódromo (como é de se esperar, né?). Mas a Volkswagen promete também um brinde aos visitantes de sua ativação no The Town: ao deixarem a ativação, vão receber uma shoulder bag da marca.

Chilli Beans

A Chilli Beans vai promover ações especiais para o público do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os participantes do festival que passarem pelas ativações da marca ganharão um adesivo para colocar na lente do óculos e uma fitinha no estilo Senhor do Bonfim para amarrar na Ponte do Amor.

O público com TEA também poderá retirar na Central de Acessibilidade um kit com abafador sonoro, objetos sensoriais e um óculos que possui uma lente com bloqueio UV 100% preta da Chilli Beans para curtir com conforto.

Itaú

O Itaú assina o patrocínio da roda-gigante presente no festival, a rede de pagamentos e também terá uma série de ativações espalhadas pelo The Town. Por lá, o banco distribuirá buckets heads personalizados.

Latam

A principal atração do estande da Latam será a “Garra Humana” e os participantes terão a possibilidade de ganhar 10 mil pontos LATAM Pass. Nesta aventura dinâmica, serão grupos de quatro pessoas - sendo duas no balcão de controle e duas suspensas pela garra - e o objetivo é que a dupla no balcão controle a dupla suspensa pela garra para caçar a “nuvem premiada” para receber o grande prêmio.

Ao todo, a LATAM distribuirá mais de 2,5 milhões de pontos durante o festival. Estes pontos, vale reforçar, podem ser trocados por passagens aéreas ou produtos diretamente na vitrine online do Shopping LATAM Pass que estará no estande.

iFood

Os fãs que estiverem a caminho do The Town vão receber viseiras da marca nas saídas das estações Santo Amaro, Vila Olímpia, Berrini e Morumbi da CPTM. Os produtos também serão distribuídos dentro do festival, nos espaços do iFood próximos aos palcos, e pra quem tiver o aplicativo da marca instalado no celular.

Além disso, nos intervalos de cada show do palco The One, durante o Minuto iFood, momento em que serão lançadas bags infláveis para diversão do público, os fãs que chegarem cedo no palco também terão a chance de usufruir de lanches gratuitos que serão distribuídos pelo iFood na abertura do evento para as pessoas que estiverem próximos à grade do palco The One.

Para aqueles que quiserem eternizar esse festival, o iFood irá viabilizar que 20 pessoas tatuam a sua comida favorita. Eles terão a chance de ir ao estúdio, escolher o desenho e marcar na pele esse momento único.