Como Greta Thunberg ajudou a encontrar foragido da polícia (com uma caixa de pizza)

A ativista ambiental Greta Thunberg é assunto nas redes sociais após ter acidentalmente ajudado policiais a encontrar Andrew Tate, ex-lutador acusado de tráfico humano internacional, apenas com uma postagem no Twitter e uma caixa de pizza.

A sueca de 19 anos iniciou a semana virando alvo de Tate, que publicou uma mensagem provocando a jovem ativista. Em tuíte, ele debocha ao marcar Thunberg e falar que "é dono de 33 carros". "Me dê seu e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de veículos e suas enormes emissões (de CO2)", escreveu ironicamente.

Thunberg não hesitou em responder no mesmo tom. "Sim, por favor me esclareça. Mande para o meu e-mail energiadepintopequeno@arrumeumavida.com", disse ela.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

A 'disputa' não parou por aí. O ex-lutador publicou vídeo em resposta ao tuíte da adolescente nesta quinta-feira, 29, sem saber que estaria dando aos policiais a sua localização exata.

"Eu não estou bravo com a Greta. Por favor, me traga essas pizzas e garanta que as caixas não vão ser recicláveis", diz Tate durante a gravação. As informações nas caixas de pizza que aparecem no vídeo acabaram revelando onde o ex-lutador está foragido há meses: na Romênia.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022