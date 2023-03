Na última quarta-feira, 1, estreou a nova temporada do "The Mandalorian", transmitida com exclusividade pela pela plataforma de streaming Disney+. A série acompanha as jornadas de Din Djarin (Pedro Pascal), um caçador de recompensas, e de Grogu, personagem parecido com o famoso Baby Yoda.

Para entrar no clima da série, o Google lançou nesta quinta-feira, 2, um easter egg do baby Yoda, que realiza quebra nas páginas da internet. Ele fica no canto inferior direito da tela e ao clicar, um efeito é acionado e a página se modifica.

A expectativa para a terceira temporada de Mandalorian é grande, posto que a espera para essa temporada teve mais de mais de dois anos, graças à pandemia.

Como ativar o Baby Yoda do Mandalorian no Google?

Para ativar o Grodu (Baby Yoda), basta digitar "Baby Yoda", ou "Mandalorian" no Google, que o personagem aparece no canto inferior direito da página. Ao clicar no boneco, a página se modifica, como se fosse um poder exercendo no local.