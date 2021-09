Como a crise na China afeta o milionário futebol do país e 5 brasileiros

A crise do grupo de construção civil chinês Evergrande que está afetando o mercado financeiro pela possibilidade de calote de uma dívida de 300 bilhões de dólares, também pode impactar o futebol asiático.

Campeão de oito das últimas dez edições do campeonato nacional, o Guangzhou FC é propriedade da empresa que tem gerado temor no mercado financeiro. A Evergrande é uma gigante do mercado global e a segunda maior do cenário chinês. Com uma carteira de 25 anos, ela atua no mercado imobiliário, e durante a expansão, decidiu investir no futebol e se tornou, em 2010, a acionista majoritária do Guangzhou.

Com o campeonato em receoso após o final da primeira fase, a incerteza sobre o futuro do clube é grande. Segundo a imprensa chinesa, a expectativa é que o clube pelo menos consiga finalizar a temporada e que empresas estatais assumam o controle para evitar o fechamento. Porém, não é esperado que outro acionista majoritária faça o mesmo volume de investimento que a Evergrande.

Atualmente, o time conta com cinco brasileiros no elenco, todos naturalizados chineses e atacantes: Alan, Aloísio, Elkeson, Fernandinho Conceição e Ricardo Goulart. Caso o clube feche, os jogadores irão ficar livres no mercado.

-

Segundo o portal Sina.com, a reapresentação dos jogadores está marcada para esta semana. O clube, que levava o nome da empresa até o ano passado, será o segundo clube que investiu milhões no futebol e encerrou suas atividades. O atual campeão chinês, Jiangsu Suning, encerrou as atividades no inicio de 2021 após o grupo empresarial Suning informar que não encontrou nenhum comprador interessado no time.

Investimento milionário

A empresa investiu pesado e já chegou a pagar o terceiro maior salário do mundo para um jogador de futebol em 2011. O argentino Darío Conca ficou atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dos mais bem pagos. O clube que antes figurava na segunda divisão chinesa, agora é uma das melhores equipes do país.

Depois da entrada da Evergrande como acionista, o clube conquistou sete títulos nacionais seguidos entre 2011 e 2017 e também em 2019, além de duas taças da Copa da China e duas da Liga dos Campeões da Ásia, em 2013 e 2015.

O técnico campeão do mundo com a Seleção Brasileira e atual treinador do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, ficou a frente do Guangzhou entre 2015 e 2017. O clube também teve no seu elenco jogadores com passagem pela seleção, como o atacante Robinho e o meio campista Paulinho.

Nesta quinta-feira, 23, o presidente do grupo chinês, Hui Ka Yan, divulgou um comunicado afirmando que a prioridade da gigante imobiliária chinesa é ajudar os investidores de varejo a resgatar seus produtos de investimento. A empresa deve US$ 83,5 milhões em pagamentos de juros de títulos em dólar, com vencimento nesta quinta-feira, sobre um título offshore de US$ 2 bilhões. E mais pagamentos devem ser feitos na próxima semana, de juros de bônus de US$ 47,5 milhões a vencer.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.