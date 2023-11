Cometa do diabo? Corpo celeste com "chifres" passará pela Terra em 2024; veja imagem

Um enorme corpo celeste, chamado de 12P/Pons-Brooks, passará pela Terra em 2024. Segundo informações do portal ABC News, o nome do asteroide ficou conhecido como "Cometa do diabo", devido a presença de "chifres" no astro.

Segundo o portal, especialistas disseram que o cometa tem sido mais brilhante em comparação com outros corpos celestes. O público poderá vê-lo passar pelo céu apenas com binóculos ou até mesmo a olho nu.

Por que é chamado de "Cometa do diabo"?

A forma do 12P/Pons-Brooks, possui uma nuvem difusa em torno do núcleo do cometa. Essa forma incomum, da aparência de dois "chifres", o que deu o apelido ao corpo celeste.

O asteroide tem sofrido enormes aumentos de brilho com duas grandes erupções. A primeira ocorreu em julho de 2023 e outra no início de outubro.

Eliot Herman, professor aposentado da Universidade do Arizona e astrônomo amador, afirmou ao ABC News que 2P/Pons-Brooks terá mais erupções nos próximos, que pode resultar em mais "chifres do diabo" do que vistos agora.

A forma do 12P/Pons-Brooks, possui uma nuvem difusa em torno do núcleo do cometa. Essa forma incomum, da aparência de dois "chifres", o que deu o apelido ao corpo celeste

Quando o cometa passará pela Terra?

Um cometa normalmente não é visível, mas isso pode mudar no próximo ano, quando ocorrer um eclipse solar total em 8 de abril de 2024. Durante esse evento, o cometa terá potencial para ser muito brilhante e ser visto com binóculos ou a olho nu, desde que não haja nuvens.

Na mesma época, 12P/Pons-Brooks estará no periélio , o ponto da órbita em que está mais próximo do Sol, em 21 de abril de 2024.