Com R$ 1,2 tri, Musk já é tão rico quanto Buffett e Gates juntos

Com 1,2 trilhões de reais, Elon Musk já é tão rico quanto Warren Buffett e Bill Gates juntos. O CEO da Tesla e da SpaceX recentemente se tornou o mais rico do mundo ao superar a fortuna de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Bezos detinha a primeira colocação desde 2017. A fortuna de Musk, 50, é estimada em 230 bilhões de dólares.

Gates tem fortuna de 130 bilhões de dólares, e é o quarto colocado do ranking dos mais ricos da Bloomberg, enquant Buffeett, em 10º, tem 102 bilhões de dólares.

Musk atingiu o marco de igualar as fortunas dos dois emblemáticos bilionários após uma forte valorização das ações da montadora de veículos elétricos de Musk.

A origem da fortuna de Musk vem dos primórdios dos serviços financeiros na internet, com a X.com, uma empresa serviços financeiros digitais que foi integrada ao PayPal, cuja missão era ser o maior banco on-line do mundo.

Antes disso, ainda nos anos 1990, Musk fundou a Zip2 com seu irmão Kimbal. A empresa, que vendia um software de guias urbanos para jornais, foi vendida para a Compaq, em 1999, por 300 milhões de dólares. Para sair do chão com a companhia, Musk e seu irmão tiveram que morar no pequeno escritório da Zip2 e reinvestir os ganhos no negócio.

Desde os anos 2000, Musk foi para a área da mobilidade, tanto a elétrica, com a Tesla, quanto a espacial, com a SpaceX. Musk também faz parte ou criou empresas como a Boring Company, que cava túneis em cidades para melhorar a situação do trânsito, a Neuralink, que trabalha na integração homem-máquina, e a SolarCity, uma companhia de energia solar.