Com Charli XCX, Wet Leg e Iggy Pop no line up, festival cobra 'um rim' por ingressos (literalmente)

"Way Out West 2025": festival de música indie ocorreu na Suécia (Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17h57.
É muito comum os amantes de música reclamarem que os ingressos para shows "custam um rim". No entanto, o festival "Way Out West 2025" decidiu levar essa ideia quase literalmente. Com os ingressos totalmente esgotados, o festival realizado na Suécia ofereceu entradas gratuitas para quem se registrar no banco de doadores de órgãos do país.
A ação, feita em colaboração com o Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia, teve como objetivo chamar atenção para a queda de 30% nos cadastros de novos doadores nos últimos anos. Para reverter esse desinteresse e conscientizar o público, a organização resolveu apostar na paixão dos fãs por música como um incentivo à solidariedade.
“Sabemos que as pessoas fariam praticamente qualquer coisa para ir ao Way Out West”, declarou Kimmie Winroth, gerente do festival, em um comunicado.
“Dessa vez, você pode fazer algo realmente significativo. É o ingresso mais valioso que você vai conseguir na sua vida.”
O evento aconteceu entre os dias 7 e 9 de agosto em Gotemburgo, na Suécia, com um line-up de peso, incluindo Charli XCX, Chappell Roan, Queens of the Stone Age, Wet Leg, Iggy Pop, Pet Shop Boys, Little Simz, Khruangbin e muitos outros. E, como já é tradição, o festival segue inovando: no ano passado, criou uma instalação que simulava um laboratório de fertilização in vitro, conquistando até fãs que ainda não haviam nascido.
A campanha reforça o poder da cultura pop em mobilizar causas relevantes, misturando arte, saúde e engajamento social.
O festival "Way Out West" é famoso por sua programação diversificada, reunindo artistas consagrados internacionalmente e novas promessas de diferentes estilos musicais, como indie rock, hip-hop, música eletrônica e folk. Além dos shows, oferece uma série de atividades culturais, incluindo instalações artísticas, exibições cinematográficas e debates sobre sustentabilidade e questões sociais.
Com um forte compromisso com o meio ambiente, o evento adota políticas vegetarianas desde 2012 e implementa iniciativas ecológicas, como o uso de energia renovável, a proibição de plásticos e o incentivo ao aluguel de carros sustentáveis.