Colecionador 'esquece' Ferrari de R$ 4 milhões em estacionamento e lembra do veículo 10 anos depois

Quem dirige com frequência provavelmente já parou para pensar: "Onde eu estacionei meu carro mesmo?". Esse tipo de situação pode acontecer com qualquer pessoa por diversos motivos. No entanto, uma antiga estrela do tênis deixou muitas pessoas surpressas recentemente após revelar que "abandonou" uma Ferrari sem intenção.

O ex-campeão de tênis romeno Ion Tiriac, de 85 anos, é conhecido por sua impressionante coleção de cerca de 400 automóveis exibidos em um museu próximo a Bucareste. Em todo o continente europeu, ele é um dos mais renomados colecionadores de veículos.

Em uma entrevista ao canal "Tiriac Collection", ele revelou que já perdeu a conta da quantidade de carros de luxo que comprou ao longo da vida e, consequentemente, acabou esquecendo de uma Ferrari modelo F40, que havia sido comprada por US$ 700 mil (aproximadamente R$ 4 milhões, na cotação atual).

O ex-tenista explicou que tem uma paixão por carros desde a juventude. Embora sua coleção de veículos tenha dado certo prestígio ao romeno, ele enfrentava o probema da falta de espaço adequado para armazer esses bens. A solução encontrada foi deixar a Ferrari em um estacionamento alugado, na cidade de Munique, na Alemanha.

Após dez anos, o milionário recebeu um telefonema do proprietário da garagem onde o carro estava estacionado. Decidido a vender o carro de luxo, Tiriac justificou sua decisão não só pela ausência de um local apropriado para guardá-lo, mas também porque, depois uma década sem uso, o veículo precisou retornar à fábrica em Maranello, Itália, para a restauração de seu motor.