Coldplay anuncia dois shows extras no Brasil; veja datas

O Coldplay fará mais dois shows extras no Brasil, depois que fãs reclamaram sobre o esgotamento rápido dos ingressos para as apresentações anteriores. Como resultado, a banda anunciou dois shows extras dentro da turnê "Music of the Spheres": um será realizada no Rio de Janeiro e, o outro, em São Paulo.

A apresentação em terras cariocas será no dia 12 de outubro, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Em São Paulo, a terceira data para shows será no dia 18 de outubro, no Allianz Parque. Além da apresentação da banda britânica, a cantora H.E.R. também deve marcar presença na capital paulista.

Quando e onde comprar ingressos para o show do Coldplay?

Os ingressos para os shows extras serão vendidos a partir do dia 19 de abril, às 10h (online) e 11h nas bilheterias oficiais para quem tem cartão Elo. Para o público em geral, a venda será realizada a partir de 20 de abril, nos mesmos horários. Eles estarão disponíveis online e nas bilheterias oficiais, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; e Estádio do Morumbi, em São Paulo. No canal on-line, a venda será realizada no site da Eventim.

Ao todo, mais de 2,6 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê. No Brasil, em 2022, a banda fará, ao todo, seis shows -- incluindo o Rock in Rio.