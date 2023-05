"Citadel" revela novos segredos de Mason e Nadia; veja as imagens promocionais do episódio 4

Caminhando para seu quarto episódio, a série Citadel deve dar uma guinada nesta sexta-feira, 12. Após a revelação chocante da antiga identidade de Abby, e os episódios do passado entre Mason, Nadia e Celeste, uma decisão terrível reverbera até hoje.

Enquanto isso, Nadia e Kyle pousam no complexo Manticore no Marrocos e arriscam sua vida para libertar seu colega espião. Mas as boas-vindas de seu herói duram pouco, pois são forçados a lidar com uma acusação perigosa.

O novo episódio de "Citadel" já está disponível no Prime Video.

Veja as fotos do episódio 4 de "Citadel"