Cinemas brasileiros atingem recorde de público com ingressos a R$ 12; veja como aproveitar

Assistir a filmes em salas de cinema não deixou de ser uma das principais atividades de lazer dos brasileiros, após a pandemia. No entanto, as visitas tiveram um salto expressivo recentemente, estimuladas por ingressos mais acessíveis ao público.

Segundo os dados da ComScore, neste fim de semana, os cinemas brasileiros registraram um recorde de público para os primeiros dois meses de 2024, com 2,19 milhões de telespectadores nas salas entre quinta-feira e domingo.

O número representa um aumento de 29,5% em relação ao primeiro fim de semana do ano, que tinha contabilizado 1,69 milhão de pessoas nas telonas.

O crescimento na audiência pode ser atribuído à promoção chamada "Semana do Cinema", na qual as principais redes de cinema do país estão oferecendo ingressos a R$ 12 ao público. A iniciativa teve início na última quinta-feira, 22, e se estenderá até quarta-feira, dia 28.

O levantamento da ComScore tambem mostra que, em relação à arrecadação nas bilheterias, os últimos quatro dias geraram um total de R$ 28,26 milhões. Apesar do recorde de público, o valor é menor do que os R$ 37,08 milhões registrados entre 4 e 7 de janeiro, devido ao preço reduzido dos ingressos.

Quais filmes foram mais assistidos?

O filme "Madame Teia", da Marvel, liderou a preferência do público neste fim de semana, com 361,8 mil telespectadores em sua segunda semana de exibição e uma arrecadação de R$ 4,47 milhões em tickets vendidos.

Em seguida, repetindo a colocação do fim de semana anterior, veio a cinebiografia de Bob Marley ("Bob Marley — One Love"), com 337 mil pessoas nas salas e R$ 4,46 milhões arrecadados. Em terceiro lugar, a comédia romântica "Todos Menos Você" atraiu 334,6 mil pessoas e alcançou R$ 4,25 milhões.

As estreias de "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba" (219,5 mil telespectadores; R$ 2,71 milhões arrecadados) e do filme automobilístico "Ferrari" (131,6 mil telespectadores; R$ 2,10 milhões arrecadados), que conta a história da famosa montadora, ocuparam o quarto e o quinto lugar no fim de semana, respectivamente.

No cinema nacional, "Minha Irmã e Eu", de Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, chegou à sua nona semana de exibição em nono lugar no ranking dos mais assistidos, com público de 65,2 mil pessoas nos últimos quatro dias e uma soma de 2,24 milhões desde a estreia. Esse é o melhor resultado de uma produção cinematográfica brasileira pós-pandemia, com uma bilheteria acumulada de R$ 42,90 milhões.

Por fim, "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", também um filme nacional, chegou à sua quinta semana em cartaz com um desempenho relevante: em oitavo lugar, à frente da comédia de Ingrid e Tatá, o longa espírita teve 75,94 mil telespectadores no fim de semana. Desde a estreia, 1,57 milhões de pessoas assistiram ao filme, que vendeu R$ 31,19 milhões em ingressos.

Quando será a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema acontece entre os dias 22 e 28 de fevereiro.

A campanha ganhou a adesão de grandes redes como: Cinemark, Cinépolis, UCI, Kinoplex, Itaú Cinemas e Playarte.

Como comprar ingresso a R$ 12 no cinema?

Cada rede de cinema terá sua própria forma de aplicar o desconto. Para conferir a programação completa, é necessário acessar os sites dos cinemas participantes.

Quais são os filmes indicados ao Oscar ainda em cartaz no cinema?

"Zona de Interesse", "Pobres Criaturas", "Anatomia de uma Queda", "O Menino e a Garça", "A Cor Púrpura" e "Vidas Passadas" estarão em cartaz na Semana do Cinema.