Cinema por R$ 10? Empresas estarão com ingressos mais baratos na semana do cinema

Entre os dias 15 a 21 de setembro ocorrerá a “Semana do Cinema”, onde os preços dos ingressos estarão por R$ 10,00. A campanha foi idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas).

Essa é uma iniciativa para incentivar o retorno do público aos cinemas. Empresas como Cinemark, Cinépolis e UCI aderiram a proposta e todos os ingressos nessas redes estarão no valor de R$ 10,00, além da pipoca e refrigerante também estarem com preços promocionais.

Segundo o presidente do FENEEC, a campanha visa celebrar a volta aos cinemas após a pandemia pela Covid-19 e democratizar o acesso. A Semana do Cinema já é uma tendência em outros países, como nos Estados Unidos e Reino Unido.

Quando irá acontecer a semana do cinema?

Os dias serão 15 a 21 de setembro.

Quais cinemas estarão com preço de R$ 10,00?

Todos os cinemas da rede Cinemark, Cinépolis e UCI.

