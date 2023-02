Cinco maneiras de acompanhar o BBB 23, fora das telas da Globo

É fã de BBB 23, mas precisa dormir cedo? Ou gosta tanto que não quer perder nenhum acontecimento da casa? Outros viciados em BBB já criaram a solução: podcasts e contas de redes sociais dedicados ao programa mostram (quase) tudo que acontece na edição e acumulam milhões de seguidores.

Conteúdos sobre o reality não são novidade nas redes sociais. Twitter, Instagram e Telegram, por exemplo, sempre estiveram recheadas de memes, frases transcritas e interações que não entram na edição do programa.

De primeira, o crescimento destes grupos não foi bem recebido pela emissora, que proibiu que cenas curtas em vídeo circulassem pela internet na edição de 2021. Mesmo assim, os fãs encontraram formas de contornar os strikes (“punições”) por violações de direitos autorais com imagens e transcrições do que foi dito naquela cena.

Além disso, com a febre dos podcasts, o público também acompanha as principais notícias do reality pelo áudio. O próprio BBB tem um programa de entrevistas semanais com ex-participantes e fãs do programa, o "BBB Tá On", apresentado por Jeska Grecco. Um dos episódios é gravado toda semana de dentro da casa, pelo participante vitorioso na Prova do Líder.

Confira as melhores formas de assistir ao BBB, de graça e online, fora da TV Globo e do Globoplay:

Espiadinha

O canal Espiadinha é um grupo de Telegram que acompanha tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Um grupo de fãs do programa se divide para fazer a cobertura 24 horas por dia, 7 dias na semana.

tina poderia ter exposto isso no raio-x 😐 #bbb23 pic.twitter.com/Onn0U68jvI — paiva em #bbb23 (@paiva) February 8, 2023

#WebTVBrasileira

Tati Martins e Marcelo Carlos comandam juntos a Web TV Brasileira, disponível de alguma forma em todas as redes sociais. Como o nome indica, eles não falam só de BBB, e são viciados em realities no geral.

É possível acompanhá-los principalmente pela Twitch, Twitter e Instagram. Via YouTube, é possível assistir aos Shorts (vídeos curtos, como o TikTok) com comentários de Tati sobre os principais acontecimentos e fofocas da casa.

🔥 Gustavo Cowboy ganha a liderança pela segunda semana consecutiva e Cezar Black se revolta com atitude de líder! Black tá certo em ficar pistola ou faz parte do jogo? #BBB23 pic.twitter.com/awJoSfCN0L — WebTVBrasileira 👊🏼 (@webtvbrasileira) February 10, 2023

Mau Acompanhado

Podcast de BBB do Jovem Nerd, de propriedade da Magalu, "Mau Acompanhado" é a conversa entre amigos que sabe levar o reality na brincadeira. Mau Faccio, Vitor Faglioni e Mary Joe, do “Caneca de Mamicas”, não têm medo de falar o que pensam dos brothers e sisters da casa -- ou de mudar de opinião de um episódio para o outro, o que só faz parte da diversão do BBB.

Os episódios saem toda segunda, terça e quarta-feira, ou seja, vão falar principalmente da formação de Paredão, Jogo da Discórdia e a eliminação, que acontecem nos dias anteriores aos episódios.

Mas não se preocupe: os acontecimentos relevantes da casa, como as brigas de Alface pelo direito de não limpar a frigideira, também preenchem boa parte do programa, com muito humor e acidez.

Tracklist

A conta do Twitter @Tracklist traz resumos diários do que acontece durante a madrugada do BBB. É ideal para quem quer tomar aquele copo de café lendo as tretas que rolaram depois do fim do programa. Outras recomendações para seguir na rede social do passarinho são contas como @Dantinhas e o @centralreality.

2) MONSTRO DA SEMANA Amanda escolheu Marvvila e Cezar Black para o primeiro monstro de resistência do #BBB23 Eles estão revezando para ficar em cima de um muro. pic.twitter.com/1KYgBYUNjB — Tracklist (@tracklist) February 12, 2023

Planta Faz Isso?

Da produtora brasileira Farra, o podcast "Planta Faz Isso?" nasceu dos tuítes de André Brandt no Twitter. Fã do programa, o roteirista acumulou leitores na rede social depois de comentar as últimas edições.

No dia em que os participantes do BBB 23 foram anunciados, um dos seguidores de Brandt sugeriu que o cofundador da Farra transformasse os comentários em um podcast. "Quem anima?", respondeu.

De "reply" em "reply", o podcast foi se formando, literalmente, de um dia para o outro. O blogueiro Lucas Vivot entrou para o programa e, agora, os dois produzem episódios logo após o final do programa toda segunda, quarta e sexta-feira.

"Planta Faz Isso?" é como o irmão mais velho de "Mau Acompanhado". Brandt e Vivot trazem a mesma leveza do trio do podcast do Jovem Nerd, mas (só um pouco) mais sério e (muito) imerso nas referências da TV brasileira. Qualquer fã de BBB vai se divertir com as duas opções em áudio.