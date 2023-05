Churrasco de graça? Perdigão dará prato grátis neste domingo; saiba como conseguir

No dia 24 de abril, é comemorado o Dia do Churrasco, essa paixão nacional que se configura em um dos pratos mais amados dos brasileiros. E como não tem jeito melhor de comemorar a data, senão com uma bela carne na brasa, a Perdigão, marca da BRF, fará uma ação inédita: levará dois food trucks para as regiões dos Jardins e da Vila Mariana e distribuirá pratos com carne de graça.

Neste domingo, 23, entre as 12h é 14h, serão compartilhadas porções individuais de alguns produtos da linha Perdigão Na Brasa.

“O dia do churrasco é uma data que para a Perdigão é sinônimo de união, celebração e sabor. Nada melhor do que aproveitar a data para compartilhar esses momentos com o público”, destaca Rafael Gonçalez, gerente executivo da marca.

Veja como conseguir churrasco de graça

A ação da Perdigão durará somente no domingo, 23, e estará limitada ao horário e ao estoque. Não é necessário comprar nenhum produto; basta comparecer aos locais indicados: no Pão de Açúcar da Avenida Brigadeiro e no Pão de Açúcar da Rua Professor Serafim Orlandi, na Vila Mariana, ambos localizados na capital paulista.

O Food Truck disponibilizará os pratos das 12h às 14h, ou até acabarem os estoques.

O que comer no churrasco da Perdigão?

A ação disponibilizará Linguiça Toscana Fininha, Linguiça Calabresa Fininha Apimentada, Linguiça Toscana Fininha com Chimichurri, Linguiça Toscada com Pimenta Biquinho, Linguiça Toscada Apimentada, Linguiça Toscana com Alho e Ervas.

Onde comer churrasco de graça?

São dois endereços: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2013 - Jardins e R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana.