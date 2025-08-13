Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Chupeta para adultos? Tendência dos EUA e da China se torna viral nas redes sociais; entenda

Uma porção de vídeos na plataforma chinesa mostram adultos usando o acessório, sob o pretexto de que o produto ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade

Chupeta para adultos: itens chegam ao valor de R$ 380 (Imagem gerada com auxílio de Inteligência Artificial)

Chupeta para adultos: itens chegam ao valor de R$ 380 (Imagem gerada com auxílio de Inteligência Artificial)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17h55.

Tudo sobreRedes sociais
Saiba mais

Chupetas são destinadas ao público infantil, é senso comum. Mas uma tendência peculiar nos EUA e na China tem feito pequenos empreendedores lucrarem com chupetas anatômicas — dessa vez, feitas para os adultos. E a culpa é do TikTok.

Uma porção de vídeos virais na plataforma chinesa mostram usuários usando chupetas, sob o pretexto de que o produto ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Sites chineses já vendem versões personalizadas do acessório, feitas especificamente para o público adulto.

Os preços variam entre R$ 5 e R$ 380, a depender do formato. Jornais chineses também mostraram vendedores que já comercializaram mais de 2 mil chupetas para adultos por mês desde julho deste ano.

O problema é que, além de estranho, o produto pode causar uma série de problemas de saúde a quem os usa por muito tempo — e não há comprovação científica que prove que ele tem o efeito desejado de melhorar os sintomas de transtornos mentais.

Mas o ato de levar objetos à boca quando estamos nervosos não é novo. Não à toa, roer as unhas, puxar aquela "pelinha" dos lábios são sintomas da ansiedade: ainda que agressiva, é uma forma de lidar com o estresse. O uso da chupeta para suprir esses impulsos, entretanto, não é o mais recomendado para impedir esses gatilhos, posto que oferece um alívio momentâneo e não efetivo.

Impacto na saúde bucal?

Ao longo do tempo, uso da chupeta por adultos pode causar danos à saúde bucal. Especialistas alertam para problemas odontológicos e dependência emocional, e destacam que o uso do acessório é um mecanismo paliativo, posto que não resolve as causas profundas do estresse ou da ansiedade.

Segundo o Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o uso de chupetas durante a primeira infância é essencial para bebês no primeiro ano de vida. "Esse reflexo é vital para a sobrevivência, crescimento e desenvolvimento psíquico do bebê. A criança, especialmente em seu primeiro ano de vida, tem necessidade de sugar", explica o órgão em comunicado público.

No entanto, o acessório traz alguns contras com o passar dos anos, sobretudo relacionados à falta de higienização correta. "A chupeta pode conter fungos e bactérias que causam doenças. Aftas e candidíase oral, conhecida popularmente como “sapinho”, por exemplo, são muito comuns em crianças que usam chupeta".

Outra possibilidade é que o uso contínuo cause dependência emocional — e evolua para outros tipos de vício, como o cigarro ou o vape. "O uso prolongado da chupeta por mais de 2 anos pode ser substituído, mais tarde, por outros hábitos orais como fumar, comer excessivamente ou outros transtornos compulsivos", explica a SBP.

Acompanhe tudo sobre:BebêsCriançasAcessóriosTikTokRedes sociaisMarketing Trends

Mais de Pop

'Carlota Joaquina': sessão especial leva diretora e elenco ao CEU São Pedro; filme segue em cartaz

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 13

'Chaves' com IA? Documentário com Dona Florinda vai 'reviver' personagem, diz site

Novela mais longa da história da Globo durou 13 meses e teve 341 capítulos; veja qual é

Mais na Exame

EXAME Agro

Exportações de carne bovina do Brasil batem recorde em julho e avançam 17% antes do tarifaço

Brasil

Câmara dará prioridade a pacote de socorro a empresas afetadas por tarifaço de Trump, diz Motta

Mercado Imobiliário

Imóvel mobiliado, semi-mobiliado ou vazio: qual a melhor opção para alugar?

Carreira

Estudar na China pode ser o diferencial que transforma universitários em protagonistas globais