China supera América do Norte e ocupa o 1º lugar no mercado mundial de cinema em 2026

A China liderou o mercado cinematográfico mundial em 2026 ao superar a América do Norte em arrecadação de bilheteria. Até este sábado, o país registrou mais de 7 bilhões de yuans (US$970 milhões) em receitas, incluindo pré-vendas, segundo plataformas online de venda de ingressos. No mesmo período, a América do Norte somou US$938 milhões.

O resultado ocorreu durante o feriado da Festa da Primavera, iniciado em 15 de fevereiro, na China. Até agora, os cinemas chineses arrecadaram mais de 4,4 bilhões de yuans apenas nesse período, o que representa mais da metade da receita total do país em 2026.

Durante os nove dias de feriado, produtores lançaram filmes de diferentes gêneros em todo o país. As estreias ampliaram o público nas salas de cinema e concentraram a maior parte da receita do ano até o momento.

“Pegasus 3” liderou a bilheteria da Festa da Primavera. O filme é o terceiro da franquia de comédia sobre corridas dirigida por Han Han e estrelada por Shen Teng. Desde a estreia, a produção arrecadou mais de 2 bilhões de yuans.

Os dois primeiros filmes da série estrearam nas temporadas da Festa da Primavera de 2019 e 2024. Juntos, somaram 5 bilhões de yuans em bilheteria.

Em segundo lugar ficou o thriller de espionagem “Scare Out”, dirigido por Zhang Yimou, com 701 milhões de yuans. Na sequência aparece “Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert”, filme de ação e artes marciais, que arrecadou 577 milhões de yuans.