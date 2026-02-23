Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

China supera América do Norte e ocupa o 1º lugar no mercado mundial de cinema em 2026

Desde o início de 2026, China lidera a arrecadação de bilheteria mundial

Cinema em 2024 (PS Photography/Getty Images)

Cinema em 2024 (PS Photography/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23h45.

A China liderou o mercado cinematográfico mundial em 2026 ao superar a América do Norte em arrecadação de bilheteria. Até este sábado, o país registrou mais de 7 bilhões de yuans (US$970 milhões) em receitas, incluindo pré-vendas, segundo plataformas online de venda de ingressos. No mesmo período, a América do Norte somou US$938 milhões.

O resultado ocorreu durante o feriado da Festa da Primavera, iniciado em 15 de fevereiro, na China. Até agora, os cinemas chineses arrecadaram mais de 4,4 bilhões de yuans apenas nesse período, o que representa mais da metade da receita total do país em 2026.

Durante os nove dias de feriado, produtores lançaram filmes de diferentes gêneros em todo o país. As estreias ampliaram o público nas salas de cinema e concentraram a maior parte da receita do ano até o momento.

“Pegasus 3” liderou a bilheteria da Festa da Primavera. O filme é o terceiro da franquia de comédia sobre corridas dirigida por Han Han e estrelada por Shen Teng. Desde a estreia, a produção arrecadou mais de 2 bilhões de yuans.

Os dois primeiros filmes da série estrearam nas temporadas da Festa da Primavera de 2019 e 2024. Juntos, somaram 5 bilhões de yuans em bilheteria.

Em segundo lugar ficou o thriller de espionagem “Scare Out”, dirigido por Zhang Yimou, com 701 milhões de yuans. Na sequência aparece “Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert”, filme de ação e artes marciais, que arrecadou 577 milhões de yuans.

Acompanhe tudo sobre:ChinaCinema

Mais de Pop

BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

'Paradise': o que esperar da 2ª temporada no Disney+

Pai de Ana Paula Renault passa bem, diz equipe após briga no BBB 26

'Bridgerton’: o que esperar da 2 parte da 4ª temporada na Netflix?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

Um conteúdo Esfera Brasil

Para o Brasil, derrubada das tarifas de Trump tem efeitos positivos, mas moderados, diz especialista

Esporte

'Luta do Século': após 11 anos, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao se enfrentarão em revanche

Brasil

Após protestos, Lula revoga decreto de concessão de hidrovias na Amazônia