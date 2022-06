China pode ter detectado sinais de aliens, diz jornal

A China pode ter detectado sinais de aliens a partir do Sky Eye, o maior radiotelescópio do mundo. Essa foi a notícia publicada pelo Science and Technology Daily, jornal oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia da China e repercutida pela Bloomberg. De acordo com as informações – hoje já tiradas do ar – os sinais eletromagnéticos são diferentes de quaisquer outros captados anteriormente e equipes especializadas o estão investigando dia após dia.

A notícia publicada citava até mesmo Zhang Tonjie, cientista-chefe de uma equipe de busca de civilizações extraterrestres co-fundada pela Universidade Normal de Pequim, pelo Observatório Astronômico Nacional da Academia Chinesa de Ciências e pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Ainda segundo as informações da Bloomberg, não há uma razão aparente do porquê o conteúdo publicado foi removido do site chinês. Um motivo pode ser a rápida disseminação, que ganhou até mesmo a rede social Weibo e outras plataformas controladas pelo Estado. O que se sabe é que, em 2020, as equipes que controlam o Sky Eye lançaram um projeto de olho na busca por vida terrestre. De lá para cá, já foram identificados pelo menos três conjuntos de sinais suspeitos.

São tentativas de aproximar o contato de humanos com extraterrestres, de todo modo. Uma pesquisa anterior feita também pela Universidade Normal de Pequim publicada em maio deste ano estima que, no cenário mais pessimista, isso pode levar até 400 mil anos.

VEJA TAMBÉM: