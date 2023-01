Chico Felitti de 'A Mulher da Casa Abandonada' anuncia novo podcast

Conhecido pelo podcast viral 'A Mulher da Casa Abandonada', produção feita em parceria com a Folha de S.Paulo, o jornalista Chico Felitti anunciou seu próximo projeto nesta terça-feira, 3. 'O Ateliê' estreia amanhã, 4, em todas as plataformas de áudio e no YouTube.

O documentário falará de um grupo de ex-alunos de uma escola de artes no centro de São Paulo que afirmam ter feito parte de uma seita. A jornalista Beatriz Trevisan também apresenta o podcast, que terá dez episódios.

"É uma história de crime com violência, abuso psicológico e exploração financeira, mas também uma história de coragem e de fraternidade", escreveu Felitti em post do Instagram. Em entrevista ao programa Timeline da Rádio Gaúcha em julho, o jornalista disse que a história por trás de 'O Ateliê' é "inacreditável. "Esta é a que eu estou mais envolvido", disse.

Os episódios serão divulgados toda quarta-feira, e Felitti já divulgou um pequeno trecho do primeiro episódio. Ouça:

