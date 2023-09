Cheiro de vitória? Boticário aposta no mercado gamer e lança linha em parceria com Free Fire

Depois da divulgação dos dados da "Pesquisa Game Brasil", O Boticário viu no mercado de jogos virtuais a oportunidade de diversificar seu catálogo para atender a um público que já reconhece a marca, mas que talvez não se sentisse tão representado por ela: os gamers. O estudo revelou que O Boticário é o mais conhecido e usado pelos jogadores brasileiros na categoria de Cosméticos.

Sendo assim, em setembro, a marca lançou o Egeo Free Fire, uma parceria com o jogo que traz fragrâncias voltadas para esse público. Todo o processo de criação e desenvolvimento foi feito em parceria com a Garena, uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo e criadora Free Fire. A criação do produto também contou com a contribuição de gamers e experts no jogo para garantir uma experiência completa com a fragrância e uma loção hidratante.

Egeo Free Fire já é o principal item da perfumaria de Egeo em vendas no período de lançamento, devendo representar 35% do faturamento da marca no período.

A Firmenich, casa de fragrâncias parceira da marca no projeto, combinou frutas amarelas e Ruibarbo, com nuances de vanilla e sândalo.

Consumo fora do jogo?

Esta é a primeira vez que Free Fire faz collab com uma marca de beleza no Brasil. Para Marcela De Masi, diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário, a conquista veio dos esforços de atrair o público gamer. “O lançamento de Egeo Free Fire vem coroar os movimentos do Boticário no universo gamer ao longo de três anos. Desenvolver um produto que traz os códigos deste público em parceria com uma das maiores plataformas de games do mundo reforça nosso foco em dialogar com os gamers e como queremos que seja apenas a porta de entrada para outros produtos direcionados para os gamers”, comenta a executiva.

Para apresentar a linha exclusiva ao público, Boticário conta com campanha criada pela Druid Creative Gaming, agência gamer da marca, e um projeto que foi pensado e direcionado totalmente à comunidade com um squad de influenciadores digitais de peso: Bruno PlayHard, CamilotaXP, Cherrygumms e Cauazin. A estratégia 360° inclui filmes estrelados por Bruno PlayHard e CamilotaXP, além de ações em redes sociais.

Segundo Bruna Pastorini, sócia e CSO da Druid, "desde a concepção do produto até as ações de comunicação e ativações foram pensadas estrategicamente levando em conta o perfil do público, a fim de solidificar, cada vez mais, essa conexão significativa entre a marca e os gamers. Essa parceria com o Free Fire é um marco importante para mostrar que a presença do Boticário está ganhando capilaridade dentro do cenário gamer”.

Vale a pena o esforço?

O mercado de games no Brasil chama, cada vez mais, a atenção das marcas. Com previsão de faturar aproximadamente US$ 187 bilhões na indústria global em 2023, segundo dados da consultoria holandesa Newzoo, a indústria é uma economia gigante — 53% maior que a da música e do cinema juntas, por exemplo, de acordo com a Talk Inc Research.

A pesquisa “O Mundo Infinito dos Gamers” relata que oito em cada dez consumidores de jogos eletrônicos acreditam que marcas não endêmicas têm espaço no ambiente dos games. Entre 2017 e 2023, a visibilidade das marcas cresceu 11% no ambiente de games. “Mantemos um olhar atento sobre o mercado, para identificar oportunidades genuínas e estar sempre em sintonia com as demandas desta indústria tão vital para a marca”, conclui Marcela De Masi.