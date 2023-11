Céu rosa misterioso que intrigou moradores de vila é desvendado; entenda

Um céu cor de rosa intrigou moradores de Delta, em Vancouver no Canadá, na madrugada desta segunda-feira, 6. O mistério virou assunto nas redes sociais e muitas pessoas compartilharam imagens do fenômeno.

Muitas teorias circularam sobre o que pode ter desencadeado o céu rosado. Alguns acreditaram que seria um aurora boreal fenômeno luminoso observado nos céus noturnos, outros acreditaram que seria até mesmo uma presença alienígena.

"São 2 da manhã. Alguém sabe o que é essa luz? Espreitadelas do Delta Norte? Eu não sinto cheiro de fumaça. Devo usar um chapéu de papel alumínio?" disse um perfil do X.

It’s 2 am. Does anyone know what this light is? North Delta peeps? I don’t smell smoke. Should I be wearing a tinfoil hat? pic.twitter.com/TvSRR7wRYy — Shannon S. (@MizShannonS) November 6, 2023

Por que o céu de Vancouver estava rosa?

A resposta do "fenômeno" veio das autoridades locais onde foi possível ver o céu. Trata-se da luz púrpura que é utilizada nas estufas de maconha. "Quando explicarmos vão ficar desiludidos... Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz 'púrpura' é utilizada nas estufas para ajudar no ciclo de crescimento. Elas são raramente usadas, mas quando são, existe poluição luminosa. Nada exótico", escreveu o Departamento da Polícia do local

O mesmo perfil na rede social brincou com a situação: "Estou muito desiludida. Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe. Passo por essas estufas todos os dias e tenho de conter a respiração", apontou.

It’s awesome! Though I’m disappointed it’s not aliens. — Shannon S. (@MizShannonS) November 6, 2023

Após a explicação das autoridades, as imagens do céu cor-de-rosa continuaram a ser compartilhadas nas redes sociais, mas agora com um tom mais humorístico.