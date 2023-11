CCXP 2023: Xuxa é a homenageada do ano; veja momento

Em 2023, a CCXP completa sua primeira década de existência. São 10 anos encontrando fãs, reunindo marcas voltadas para a cultura geek, trazendo alguns dos atores e atrizes mais famosos do globo para o Brasil e desencadeando um mercado com DNA próprio no cenário nacional. E neste ano tão especial, a homenageada do ano foi Xuxa Meneghel, de 60 anos.

Além de ter feito sucesso com o documentário "Xuxa – O Documentário", lançado em julho pela Globoplay, Xuxa tem participado de uma série de outros filmes, novelas e séries da TV Globo. A Rainha dos Baixinhos definitivamente não passou despercebida pelo evento.

Em painel próprio no Palco Thunder, ela comentou os momentos mais ilustres da carreira e agradeceu o público pelo carinho. "É difícil a gente arrumar uma palavra para esse sentimento, sabe? Preciso de uma palavra diferente de ‘obrigada’, vocês me ajudam a arrumar uma palavra que seja muito, muito, muito melhor que ‘obrigada’?", brincou ela.

Rainha dos baixinhos - e imperatriz da cultura Pop! Xuxa Meneghel foi a homenageada da CCXP23. Quem aí cresceu com ela? #CCXP23 pic.twitter.com/gNQy0KJ3Ii — CNN Pop (@cnnpop) November 30, 2023

Novidades e carreira de peso

Para a CCXP, já são 10 anos de existência. Para a Xuxa, por outro lado, 10 anos é menos da metade de toda a sua história: já são quase 40 anos de televisão.

Depois do sucesso de seu documentário, a atriz e apresentadora também divulgou alguns detalhes sobre sua nova empreitada: o documentário Original Globoplay "Para Sempre Tão Bom - Paquitas". Serão, ao todo, cinco episódios que trarão a história das assistentes de palco, bem como bastidores e algumas polêmicas que envolvem o papel das mulheres como Paquitas.

Rainha dos Baixinhos

Uma coisa é certa: o X de #CCXP23 é de Xuxa!! Nada explica a emoção que foi ter a rainha dos baixinhos no #ThunderByClaroTv. Quem aí tem registros do palco? pic.twitter.com/sVJIxWUKGx — CCXP (@CCXPoficial) November 30, 2023

Por ser homenageada do ano, Xuxa recebeu um prêmio da CCXP e comentou sobre seu apelido, "Rainha dos Baixinhos", que já mudou um pouco ao longo dessas quatro décadas.

“Não quero abrir mão dele. São quarenta anos na televisão, ganhei esse título carinhosamente. Quero ser lembrada assim. Sei que tem eternos baixinhos, crianças que cresceram, que não são mais crianças… Mas Rainha dos Baixinhos é muito forte pra mim”, disse.

Ela destacou, ainda, que tem feito um esforço para aprender a conviver no mundo mais moderno, e reconheceu que cometeu muitos erros ao longo de sua carreira. "Fiz muita coisa errada, repeti muita coisa errada e, com o tempo, fui mudando, principalmente nessa postura com as diferenças”.

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).