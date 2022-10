CCXP 2022: Mercado Livre terá 'tenda medieval' para promover pequenos lojistas no evento geek

A parceria entre Comic Con Experience 2022 (CCXP) e Mercado Livre, selada ainda no ano passado, trará na edição do evento de 2022 uma ativação de marca que mescla vendas e empreendedorismo em um mesmo espaço.

Assim, além de ser o marketplace oficial da CCXP, o Mercado Livre estará presente fisicamente na feira com o Magic Market, um espaço de shopping, com ambientes "instagramáveis" baseados na Idade Média.

Nessa espécie de tenda, os visitantes poderão ver os produtos de 32 empreendedores e pequenos lojistas, que já estão dentro da plataforma do Mercado Livre, mas que vão poder estar pela primeira vez fisicamente no evento vendendo.

Considerado um dos pilares da ‘cultura nerd’, a fantasia junto com super-herói e a ficção formam obras que figuram no imaginário de muitos fãs e moldam a ‘cultura pop’ na qual a feira se inspira. Títulos como ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Game of Thrones’ construíram um legado que será referenciado na iniciativa da plataforma.

Fique ligado nas últimas notícias da CCXP 2022 na EXAME Pop, o espaço nerd/geek da EXAME para você

De acordo com Pierre Mantovani, CEO Omelete Company, “o Magic Market inova ao ampliar o acesso a lojistas e vendedores especializados, com a nossa curadoria de produtos e um mix perfeito para o público do evento. Teremos mais de 30 lojas incluindo pequenos colecionadores, empreendedores e editoras do público do festival”, completa.

No Magic Market by Mercado Livre será possível comprar produtos e retirar na hora ou recebê-los em casa. Marcelo Forlani, um dos cofundadores do Omelete, diz que ao visitar outros eventos internacionais, percebeu que os visitantes ficavam, de certa forma, desconfortáveis ao carregarem sacolas pelo evento. “É muito legal que o pessoal vai poder comprar e levar para casa na hora ou se quiser simplesmente curtir, comprar lá e receber em casa”, enfatiza.

O Mercado Livre ainda terá mais dois estandes no evento, sendo um deles focado no público gamer. A CCXP, inclusive, também dará um espaço maior para esse segmento no evento. Todo o pavilhão 8 do São Paulo Expo será dedicado ao público gamer, com a presença de Gaules na Tribo Arena Game.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, um domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

