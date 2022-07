Catador encontra vestido de noiva jogado no lixo por engano e o devolve para dona

A história de uma mulher desolada depois de ter tido seu vestido de noiva jogado no lixo acidentalmente teve um final feliz graças a um catador de materiais recicláveis. Depois de dias de buscas e mobilização nas redes sociais, ele encontrou a peça e a devolveu para a dona. O caso aconteceu na cidade de Patos, no Sertão da Paraíba.

Jéssica Kely Oliveira, de 24 anos, passou 18 dias em busca do vestido que foi jogado no lixo pelo marido, João Victor Soares, de 24. Em uma série de vídeos compartilhados em seu Instagram, a mulher contou que ela só percebeu o sumiço da peça uma semana depois.

"Ele, como um bom marido, viu várias sacolas e pensou que era lixo e daí ele jogou normalmente (...). Eu fui procurar essas sacolas e não ache. Ou seja, uma semana que eu não percebi que o lixo já tinha ido embora. Então, quando eu percebi, a sacola que era bem grandinha, não estava mais aqui. Mal sabia ele que nessa sacola tinha nada mais, nada menos que o meu vestido de noiva com várias outras roupas brancas, que minha mãe tinha lavado pra mim e ele jogou" , relatou na mulher na rede social.

A mulher tinha esperanças de que a roupa, que foi usada no dia do seu casamento no civil em dezembro do ano passado, fosse encontrado por alguém. Ela fez uma mobilização em redes sociais e na mídia local em busca do vestido perdido.

"Vai que por uma sorte do destino alguém tenha encontrado, essas pessoas que fazem coleta seletiva tenham encontrado o meu vestido entrem em contato", apelou, no Instagram. Jéssica chegou a divulgar um cartaz em que anunciou uma recompensa para quem encontrasse a vestimenta que tem, para ela, um valor afetivo.

"'Ah mas é só um vestido'; ‘compra outro’. Não, minha gente. Foi o meu vestido de casamento, que teve um valor sentimental muito grande para mim. A gente sonha e compra um vestido esperando que vai passar para uma filha para ter aquela memória boa", desabafou.

Jéssica chegou a procurar o vestido em diversos locais. Até que finalmente recebeu uma mensagem que mudou o rumo da história: um homem entrou em contato dizendo que havia encontrado a peça de roupa e que acreditava ser a dela. Num primeiro momento, ela acreditou que pudesse ser um trote, e pediu fotos.

"Por volta das 20h da noite eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um homem, mas não dava para identificar porque era aquela foto de desenho. Esse homem dizia que tinha encontrado um vestido de noiva, que viu uma reportagem e que parecia ser o meu vestido. (...) Pensei até que fosse uma piada de mau gosto. Ele falou que tinham pessoas que queriam comprar o vestido, mas que não quis vender porque achou que a dona procuraria o vestido. E daí, a gente marcou para ele devolver o vestido. Eu paguei 100 reais, valor da recompensa, e ele mandou o filho dele entregar", contou a mulher.

Nas redes, Jéssica compartilhou o "reencontro" com o vestido: "Eu estou muito feliz e agradecida a ele".