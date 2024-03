Casos de família: com fortuna de R$ 3 milhões, idoso morreu e deixou R$ 315 para as netas

O ex-militar inglês Frederick Ward Snr, que morreu em 2020, aos 91 anos, tinha uma fortuna avaliada em 500 mil libras esterlinas, o equivalente a mais de 3 milhões de reais. Suas netas, no entanto, não herdaram toda a fortuna do avô. Para cada uma das cinco, a herança ficou em apenas 315 reais, segundo publicação do jornal Daily Mail.

Quando morreu, sua herança foi dividida entre dois dos seus três filhos, já que o terceiro morreu em 2015. A parte do terceiro filho seria direcionada para as suas netas Carol Gowing, Angela St. Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward e Janet Pett. Isso se o avô não estivesse profundamente magoado com elas. Segundo os representantes legais de Ward Snr, as netas não o visitaram no hospital quando ele enfrentou problemas no pulmão.

As netas tentaram recorrer à decisão de como a repartição dos bens aconteceu, alegando que deveriam receber o equivalente a um terço do dinheiro da herança – referente à parte do pai falecido. O juiz do Tribunal Superior responsável pelo caso, Master James Brightwell, considerou que a decisão do avô foi feita de forma "racional". Um testamento foi escrito em 2018, dois anos antes da morte do milionário.

“Apesar da promessa feita por Fred vários anos antes de dividir os seus bens entre os filhos dos seus filhos, caso algo acontecesse a algum deles, o testamento de 2018 foi, na minha opinião, inteiramente racional”, determinou o juíz.