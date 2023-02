Casimiro passa por cirurgia de emergência por conta de problemas na vesícula

Um dos maiores streamers do Brasil, o Casimiro, anunciou nesta quinta-feira, 2, que precisou passar por uma cirurgia de emergência, devido a "crises na vesícula". A informação foi publicada pelo próprio streamer via Twitter.

"Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje. A cirurgia terminou agora a pouco e correu tudo bem. Em breve to de volta nas lives, tá? Beijos!!"

Amigos, como eu falei em live há alguns dias, eu tive algumas crises de dor na vesícula e precisei fazer uma cirurgia de emergência hoje. A cirurgia terminou agora a pouco e correu tudo bem. Em breve to de volta nas lives, tá? Beijos!! — caze (@Casimiro) February 2, 2023

No último domingo, ele havia publicado que não iria realizar sua live porque se sentiu mal e havia ido ao hospital. O streamer, de 28 anos, pediu desculpas para seus seguidores por não ter conseguido realizar a live.

Com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais. Cazé, como é conhecido, é um dos maiores streamers do Brasil. Durante a Copa do Mundo do Catar, seu canal no Youtube transmitiu 22 jogos, batendo recorde de audiência no torneio.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.