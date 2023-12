Casamento às Cegas, Rebel Moon e Top Gun - Maverick: veja o que entra na Netflix essa semana

O último mês do ano chegou e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em dezembro. O mês é recheado de lançamentos importantes e muito aguardados pelos fãs, além dos especiais de Natal e fim de ano.

Veja a lista completa dos lançamentos de dezembro na Netflix

Entre os principais destaques desta semana está a nova temporada de "Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar", que retratará a vida dos casados depois do programa, e o filme "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo", filme de Zack Snyder que foi produzido ao longo de 20 anos.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 3ª semana de dezembro de 2023

Séries que entram esta semana na Netflix

Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar | 20/12/2023

Minha Vida com a Família Walter | 22/12/2023

Filmes que entram esta semana na Netflix