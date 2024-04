Cartier vende brincos de US$ 13 mil por US$ 13 e caso vai parar na Justiça

Quem não gosta de uma promoção? Ainda mais quando se trato de artigos de uma grife de luxo, como a Cartier?

Para o mexicano Rogelio Villareal, a marca francesa não fazia parte de seu universo até ele clicar num anúncio que apareceu em seu feed do Instagram em dezembro passado.

De acordo com o New York Times, Villareal clicou no anúncio da Cartier e passou a examinar páginas de joias e outros itens como bolsas, colares e relógios. Até que algo lhe chamou a atenção: um par de brincos pela bagatela de US$ 13 (cerca de R$ 66,5, na cotação atual).

Ele comprou dois pares para sua mãe. Mais tarde, o preço dos brincos foi ajustado no site da Cartier para mais de US$ 13 mil (cerca de R$ 66,5 mil).

A compra deu início então a uma disputa de meses entre Villareal e a Cartier, com centenas de usuários de mídias sociais acompanhando.



Segundo o NYT, uma semana após a compra, a Cartier iniciou uma série de tentativas de cancelar o pedido, inicialmente dizendo que os brincos não estavam disponíveis. Como Villarreal não fez nada para cancelar o pedido, ele começou a receber telefonemas de representantes da empresa. "A Cartier disse que os brincos que eu havia encomendado não estavam com o preço correto, por isso queriam cancelar a compra e que, devido ao inconveniente, me dariam um presente”, falou ao Times.

Como “compensação”, a empresa então ofereceu “um gesto da casa Cartier” - uma garrafa de champanhe Cartier Cuvée de cortesia e um item Cartier de couro, de acordo com um e-mail enviado a Villarreal.

Ele decidiu rejeitar os presentes e revidar, usando um formulário de contato no site da empresa para citar uma lei federal de proteção ao consumidor no México que diz que um fornecedor de mercadorias pode ser levado ao tribunal “por não respeitar os termos e condições sob os quais”um produto ou serviço é adquirido".

Villarreal acionou a agência de defesa do consumidor, que convocou a Cartier para arbitragem. O próprio governo mexicano fez várias tentativas para mediar um acordo. A joalheria, porém, parece que não quis prolongar a história e decidiu entregar as joias com um preço que nenhuma Black Friday sequer poderia oferecer.