Carta 'profética' de sobrevivente do Titanic é vendida por R$ 1,5 milhão em leilão

Uma carta escrita por um dos sobreviventes mais conhecidos do Titanic, o Coronel Archibald Gracie, foi vendida por £300.000 (aproximadamente R$1.500.000 ou US$399.000) em um leilão realizado no último sábado, superando a estimativa inicial de £60.000 (aproximadamente R$300.000 ou US$79.000).

A carta, escrita em 10 de abril de 1912, foi enviada a um tio-avô do vendedor e postada em Queenstown, Irlanda, dois dias antes do fatídico naufrágio.

Gracie, passageiro da primeira classe do navio, é considerado um dos sobreviventes mais proeminentes, e a carta contém uma de suas declarações mais notáveis: "É um belo navio, mas aguardarei o fim da minha jornada para emitir meu julgamento sobre ela." Essa linha é vista como uma previsão profética, já que, cinco dias depois, o Titanic afundaria após colidir com um iceberg no Atlântico Norte, matando cerca de 1.500 pessoas.

O leiloeiro Andrew Aldridge, da casa de leilões Henry Aldridge & Son, a descreveu como "uma das melhores cartas do tipo já conhecidas", destacando a importância histórica da peça, já que é a única carta conhecida de Gracie escrita a bordo do Titanic.

Gracie embarcou no Titanic em Southampton, no dia 10 de abril de 1912, e foi designado para a cabine de primeira classe C51. Durante a viagem, ele passou muito tempo ajudando mulheres não acompanhadas e lendo livros na biblioteca da primeira classe. Na noite do naufrágio, Gracie foi para a cama mais cedo, planejando jogar squash na manhã seguinte, mas foi acordado por um grande choque quando o Titanic colidiu com o iceberg. Ele imediatamente começou a ajudar mulheres e crianças a entrar nos botes salva-vidas.

Quando a popa do navio desapareceu nas águas geladas do oceano, Gracie se agarrou a um bote virado junto com outros homens. Muitos dos que inicialmente alcançaram o bote morreram de exaustão ou hipotermia, e, ao amanhecer, Gracie foi resgatado pelo R.M.S. Carpathia e levado de volta a Nova York. Sua saúde, no entanto, foi gravemente afetada pela hipotermia e pelas feridas que sofreu durante o naufrágio. Ele entrou em coma em 2 de dezembro de 1912 e faleceu dois dias depois, vítima de complicações relacionadas ao diabetes.

Após o resgate, Gracie escreveu o livro The Truth About the Titanic, publicado em 1913, que se tornou um dos relatos mais detalhados sobre o naufrágio. O livro é considerado uma das fontes mais valiosas sobre os eventos daquela noite fatídica.

A carta foi adquirida por um colecionador privado dos Estados Unidos e será preservada como uma peça rara de um dos sobreviventes mais significativos do desastre.