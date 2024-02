Carnaval 2024 no Rio: que horas começa apuração das escolas de samba? Saiba como assistir

Para decidir quem será a grande os campeã que desfilou no sambódromo da Marquês de Sapucaí, o júri se reúne no sambódromo nesta quarta-feira, 14, e apura as notas das escolas de samba do Rio.

Quais escolas de samba concorrem no Carnaval 2024 do Rio?

Porto da Pedra

Beija-Flor

Salgueiro

Grande Rio

Unidos da Tijuca

Imperatriz

Mocidade

Portela

Vila Isabel

Mangueira

Paraíso do Tuiuti

Viradouro

Onde acompanhar a apuração ao vivo?

Nesta quarta-feira, a TV Globo fará a exibição simultânea da apuração em seu canal principal. É possível também acompanhar as notas pela Globoplay.

Que horas começa a apuração das escolas de samba?

Para o Carnaval 2024 do Rio de Janeiro, a apuração das escolas de samba começa às 16h do dia 14 de fevereiro.

Como é escolhida a escola de samba campeã?

As escolas serão avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada uma delas é avaliada por quatro jurados diferentes e, ao final, a menor nota é descartada.

As seis escolas com as maiores notas desfilam de novo no sambódromo no próximo sábado, 17.

Quando é o desfile das campeãs do Carnaval 2024?

O desfile com as seis melhores colocadas acontece no próximo sábado, 17.