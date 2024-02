Carnaval 2024 em SP: veja datas e horários dos blocos por região

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas de São Paulo receberão centenas de blocos de rua, cheios de foliões, que devem movimentar milhares de pessoas pela capital. Durante os quatro dias do feriado, bairros como o Centro, Vila Mariana, Vila Madalena, Butantã, Pinheiros e muitos outros ficaram recheados dos mais diversos bloquinhos.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do São Paulo neste feriado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval em SP por região

Centro

CarnaVrah | Horário: 08h | Local: Av. Ipiranga 794 | Data: 10/2

Tarado Ni Você | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga 794 | Data: 10/2

Carimbolando | Horário: 10h | Local: Martim Francisco 529 | Data: 10/2

Samby e Junior | Horário: 11h | Local: Largo do Arouche | Data: 10/2

Bloco dos Bancários | Horário: 11h | Local: Praça Antônio Prado | Data: 10/2

Bloco MinhoQueens | Horário: 12h | Local: Av. Ipiranga | Data: 10/2

Brega Bloco | Horário: 12h | Local: R. Treze de Maio | Data: 10/2

Bloco Dramas de Sapatão | Horário: 12h | Local: R. Santa Isabel | Data: 10/2

Bloco das Emílias e Viscondes | Horário: 12h | Local: R. Major Sertório | Data: 10/2

Cordão Cecília | Horário: 13h | Local: R. Vitorino Carmilo | Data: 10/2

Zumbiido Afropercussivo | Horário: 13h | Local: Largo do Paissandu | Data: 10/2

Axé da Santa | Horário: 13h | Local: R. Canuto do Val, 100 | Data: 10/2

Valy | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga | Data: 11/2

Unidos Beberemos | Horário: 09h | Local: R. Vitorino Carmilo, 989 | Data: 11/2

| Horário: 09h | Local: Samba Rock e Serpentina | Horário: 10h | Local: R. Camaragibe | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: Bloco Pelvika | Horário: 10h | Local: R. Almirante Marques Leão, 284 | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: O Samba Canta Histórias | Horário: 11h | Local: Pateo do Colegio, Praça. Manoel da Nobrega, R. XV de Novembro | Data: 11/2

| Horário: 11h | Local: Chora e Rebola | Horário: 12h | Local: R. Rui Barbosa | Data: 11/2

| Horário: 12h | Local: Residentes Bolivianos | Horário: 13h | Local: Praça Cel. Fernando Prestes | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Explode Coração | Horário: 13h | Local: Praça da República 292 | Data: 11/2

BrasAfro Tô Na Rua | Horário: 13h | Local: Av. Ipiranga| Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Os Piores | Horário: 13h | Local: R. Conselheiro Carrão 21 | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: ESPício Geral | Horário: 15h | Local: R. Major Sertório | Data: 11/2

| Horário: 15h | Local: Charanga do França | Horário: 09h | Local: R. Imaculada Conceição 134 | Data: 12/2

| Horário: 09h | Local: Bloco Esfarrapado | Horário: 10h | Local: R.Treze de Maio 518 | Data: 12/2

Bloco Afro Pioneiros do Samba Reggae | Horário: 10h | Local: Av. Ipiranga 719 | Data: 12/2

| Horário: 10h | Local: Forrozin com Mariana Aydar | Horário: 11h | Local: Av. Ipiranga 770 | Data: 12/2

| Horário: 11h | Local: Sento Mesmo | Horário: 12h | Local: Praça Olavo Bilac | Data: 12/2

| Horário: 12h | Local: Reino Encantado Fadas e Bruxas | Horário: 12h | Local: Largo Santa Cecília entre R. Frederico Abranches e R. das Palmeiras | Data: 12/2



Bixa Pare | Horário: 12h | Local: R. Senador Paulo Egidio 72 | Data: 12/2

| Horário: 12h | Local: Unidos do Swing | Horário: 13h | Local: R. Senador Paulo Egidio 72 | Data: 12/2

Qué Que deu? | Horário: 13h | Local: Alameda Cleveland, 601 | Data: 12/2

| Horário: 13h | Local: Jegue Elétrico | Horário: 13h | Local: Praça da República | Data: 12/2

| Horário: 13h | Local: Siriricando | Horário: 14h | Local: R. Santa Isabel 27 | Data: 12/2

Bloco da Pocah | Horário: 13h | Local: Av. Marquês de São Vicente, 230 a 658 | Data: 13/2

Ezatamentchy | Horário: 18h | Local: R. Fortunato 35 | Data: 13/2

| Horário: 18h | Local: Bloco da Tchaka | Horário: 10h | Local: Largo do Arouche | Data: 13/2

| Horário: 10h | Local: Bloco da Massa Real | Horário: 10h | Local: Largo Paissandu | Data: 13/2

| Horário: 10h | Local: Bahianidade | Horário: 10h | Local: R. Rui Barbosa 658 | Data: 13/2

| Horário: 10h | Local: Folia no Glicério | Horário: 12h | Local: R. Conde de Sarzedas | Data: 13/2

| Horário: 12h | Local: Bloco da Mama | Horário: 12h | Local: Praça Marechal Deodoro | Data: 13/2

Bloco do Fubá | Horário: 14h | R. Major Sertorio | Data: 13/2

| Horário: 14h | Agora Vai | Horário: 14h | Local: Alameda Barão de Limeira, 704 até 1525 | Data: 13/2

Ipiranga

Me Viram no Ipiranga | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga 794 | Data: 10/2

Cavaleiros de Doçu | Horário: 10h | Local: R. Rosa de Morais, 444 ao 494 | Data: 10/2

| Horário: 10h | Local: Estação Folia | Horário: 10h | Local: R. dos Patriotas (entre R. Bom Pastor e Av. Nazaré) | Data: 13/2

| Horário: 10h | Local: Doidin Pra Virar Jacaré | Horário: 13h | Local: R. Bamboré | Data: 13/2

Vila Mariana

Bloco Infantil Amoribunda Kids | Horário: 10h | Local: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi | Data: 10/2

Siga La Pelota | Horário: 11h | Local: R. Dr. Nicolau de Sousa Queirós, 520 | Data: 10/2

Eduardo e Mônica | Horário: 11h | Local: Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e o Monumento das Bandeiras | Data: 10/2

| Horário: 11h | Local: Agrada Gregos | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 10/2

Sonido Trópico | Horário: 13h | Local: Praca Rosa Alves da Silva | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Amoribunda | Horário: 14h | Local: Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi | Data: 10/2

| Horário: 14h | Local: Bem Sertanejo com Michel Teló | Horário: 12h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 11/2

Bloco da Pabllo | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Berço Elétrico | Horário: 10h | Local: Praça Rosa Alves da Silva | Data: 11/2

Vou de Táxi | Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 12/2

Pinga Ni Mim | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 12/2

Filhos de Gil | Horário: 11h | Local: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi | Data: 12/2

Galo da Madrugada | Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 13/2

| Horário: 11h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras Vai Biduh | Horário: 09h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 13/2



Bloco da Latinha Mix | Horário: 13h | Local: Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras | Data: 13/2

Freguesia do Ó

Bloco Infantil Urubózinho | Horário: 08h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 | Data: 10/2

Urubó | Horário: 12h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 | Data: 10/2

Urubó | Horário: 12h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 | Data: 11/2

| Horário: 12h | Local: Comunidade 100% Iracema | Horário: 14h | Local: R. Ten. Cel. José J. Correia de Arruda | Data: 11/2

Bloco Granada | Horário: 16h | Local: Av. Humberto Gomes Maia, 323 | Data: 11/2

| Horário: 16h | Local: Bloco Jah É | Horário: 10h | Local: Casa de Cultura da Freguesia do Ó | Data: 12/2

Descaxota | Horário: 11h | Local: R. Puxinana | Data: 12/2

| Horário: 11h | Local: R. Puxinana Bloco Akiò | Horário: 12h | Local: Casa de Cultura da Freguesia do Ó | Data: 13/2

| Horário: 12h | Local: Assombrosos do Ó | Horário: 14h | Local: R. Padre Vigilio Campelo 503 | Data: 13/2

Vila Madalena

Folia de Mestre no O Pasquim Bar e Prosa | Horário: 12h | Local: R. Aspicuelta, 524 | Data: 12/2

Acorda Madalena | Horário: 10h | Local: R. Wisard 396 | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: Bloco do Trom | Horário: 12h | Local: R. Aspicuelta, 524 | Data: 11/2

Bpositive | Horário: 13h | Local: Praça Éder Sader | Data: 11/2

Lets Block | Horário: 14h | Local:R. Wisard 261 | Data: 11/2

Bloco Desliga e Vem | Horário: 12h | Local: R. Aspicuelta, 524 | Data: 13/2

Pinheiros

Castelo Rá-Tim-Bloco | Horário: 09h | Local: R. Belmiro Braga, 126 | Data: 10/2

Bloco Xodó | Horário: 10h | Local: Henrique Schaumann – R. Henrique Schaumann, 567 até 125 | Data: 10/2

Bloco do Beijo | Horário: 12h | Local: R. dos Pinheiros, 1037 até 100 | Data: 10/2

| Horário: 12h | Local: Maracatu Bloco de Pedra | Horário: 13h | Local: R. Cipriano Jucá 41 | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Bloco Bastardo | Horário: 13h | Local: R. João Moura 727 | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Os Capoeira | Horário: 13h | Local: . Belmiro Braga 186 | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Jegue Elétrico | Horário: 14h | Local: R. João Moura 727 | Data: 10/2

| Horário: 14h | Local: Dayane Felix na Vero Coquetelaria | Horário: 14h | Local: Praça dos Omaguás, 62 | Data: 10/2

Bloco Euphoria | Horário: 15h | Local: Praça dos Omaguás, 62 | Data: 10/2

| Horário: 15h | Local: Praça dos Omaguás, 62 | Data: 10/2 Cordão da Saideira | Horário: 15h | Local: R. Padre Carvalho 799 | Data: 10/2

| Horário: 15h | Local: BenJores | Horário: 11h | Local: Rua Filito de Almeida 145 | Data: 11/2

| Horário: 11h | Local: Charlie Diéf na Vero Coquetelaria | Horário: 12h | Local: Praça dos Omaguás, 62 | Data: 11/2

Vem com o Pai | Horário: 13h | Local: R. Galeno de Almeida, 606 | Data: 11/2

Jegue Elétrico | Horário: 14h | Local: R. Lisboa 589 | Data: 11/2

Bloco Nu Vuco Vuco | Horário: 18h | Local: R. João Moura, 613 | Data: 11/2

Me Lembra Que Eu Vou | Horário: 09h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125 | Data: 12/2

Não Serve Mestre | Horário: 13h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125 | Data: 12/2

| Horário: 13h | Local: Bloco Bastardo | Horário: 09h | Local: R. João Moura 727 | Data: 12/2

| Horário: 09h | Local: Beijo Equivocado | Horário: 11h | Local: R. Henrique Schaumann, 567 até 125 | Data: 13/2

Bloco Bastardo | Horário: 13h | Local: R. João Moura 727 | Data: 13/2

Lapa

Viva Praça! – Sábado | Horário: 10h | Local: Av. Ipiranga 794 | Data: 10/2

Bloco do Adorno | Horário: 11h | Local: Av. Ipiranga 794 | Data: 10/2

Viva Praça! | Horário: 10h | Local: R. Eugênio Pinto Moreira, 4 | Data: 11/2

Ritaleena | Horário: 11h | Local: R. Sepetiba 69 | Data: 11/2

Tia Eh o Caraleo | Horário: 13h | Local: Praça Padre Arnaldo | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Viva Praça! | Horário: 10h | Local: R. Eugênio Pinto Moreira, 4 | Data: 12/2

Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro | Horário: 12h | Local: Praça Jesuíno Bandeira, 39 | Data: 12/2

NaMiuda | Horário: 14h | Local: R. Apinajés | Data: 12/2

Viva Praça! | Horário: 10h | Local: R. Eugênio Pinto Moreira, 4 | Data: 13/2

Os Cataratos do Niágara | Horário: 12h | Local: R. Caiubi | Data: 13/2

Barra Funda

Acadêmicos do Gato Mia | Horário: 09h | Local: R. Faustolo, 809 | Data: 10/2

Bloco 77 – Os Originais do Punk | Horário: 13h | R. Barra Funda 1071 | Data: 10/2

Cordão Amigos Pratododia | Horário: 11h | Local: R. Barra Funda 34 | Data: 11/2

| Horário: 11h | Local: Bloco Lupulolelé | Horário: 13h | Local: R. Barra Funda 611 | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Bloco Afro Ilú Obá de Min | Horário: 13h | Local: R. Conselheiro Brotero 195 | Data: 11/2

Consolação

Bollywood | Horário: 11h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 10/2

Vra Power, o Bloco | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 10/2

Unidos do BPM | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 10/2

| Horário: 13h | Local: Bota pra Ferver | Horário: 12h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 11/2



Bloco do Alex | Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 11/2

Valy – Festa Pós-Bloco | Horário: 15h | Local: R. Augusta, 591 | Data: 11/2

Batidão Jamaica | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 12/2

Bloco Eu Sou do Axé | Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires Bloco Vez e Voz | Horário: 12h | Local: R. Augusta, 1300 | Data: 13/2

Bloco da Salete Campari | Horário: 14h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires | Data: 13/2

Vila Olímpia

Bloco Beija-Flor | Horário: 11h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500 | Data: 11/2

Samuca e a Selva | Horário: 13h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500 | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: Vai Biduh | Horário: 11h | Local: Av. Faria Lima, 4150 ao 4500 | Data: 12/2



Bloco do Dré e Convidados| Horário: 14h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500 | Data: 12/2

Carnaval de Quebrada | Horário: 12h | Local: R. Paulo de Miranda | Data: 13/2

Caramba do Caramba | Horário: 14h | Local: R. Paulo de Miranda | Data: 13/2

Love Connection D’Ibiza | Horário: 11h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500 | Data: 13/2

Bloco da Alegria | Horário: 12h | Local: Av. Faria Lima, 4150 até 4500 | Data: 13/2

Perdizes

O Bloquinho gente miúda | Horário: 10h | Local: Av. Prof. Alfonso Bovero 522 | Data: 11/2

| Horário: 10h | Local: Bloco Emo | Horário: 13h | Local: A v. Paulo VI – Entre Praça Marcia Alberti Mammana e Av. Sumaré, 1529 | Data: 11/2

| Horário: 13h | Local: A Barracão Folia | Horário: 12h | Local: R. Diana | Data: 12/2

Barracão Folia | Horário: 12h | Local: R. Diana | Data: 13/2



Butantã

Chama o Síndico | Horário: 14h | Local: R. Estevão Lopes | Data: 10/2

Bloco do Caveira | Horário: 15h | Local: Praça Arruda | Data: 10/2

Zabumbeabá | Horário: 13h | Local: Praça Elis Regina | Data: 11/2

Vai Quem Quer | Horário: 15h | Local: Praça Lions | Data: 11/2

| Horário: 15h | Local: Bloco Saad | Horário: 12h | Local: Av. Jorge João Saad, 377 | Data: 12/2

| Horário: 12h | Local: Unidos do Jardim Colombo | Horário: 13h | Local: R. das Goiabeiras | Data: 12/2

| Horário: 13h | Local: Vai Dá Boa! | Horário: 14h | Local: R. José Alvarez Maciel (entorno da Praça Elis Regina) | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Bloco do Bartantã | Horário: 14h | Local: R. Santanesia | Data: 12/2

| Horário: 14h | Local: Bloco do Pirata | Horário: 12h | Local: Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo 52 | Data: 13/2

São Mateus

Pode Entrar | Horário: 11h | Local: R. Forte do Triunfo, 421 | Data: 10/2

Bloco Renascer | Horário: 13h | Local: R. Forte do Triunfo, 421 | Data: 10/2

Penha

Tá com Medo Porque Veio? | Horário: 14h | Local: Rua Otilia, 457 | Data: 10/2

Folia na Tiquatira | Horário: 16h | Local: Rua Icobé | Data: 10/2

The Place – Carnival | Horário: 13h | Local: R. Manuel Leiroz, 210 | Data: 11/2

Bloco do Temperadinho | Horário: 14h | Local: Praça Barra D’Ouro | Data: 11/2

Pirituba

Bloco do Gleubs | Horário: 11h | Local: R. Jacinto Pereira | Data: 11/2

Bloco do Família Metralha | Horário: 12h | Local: R. Rubens de Souza 300 | Data: 11/2

Mooca

Bloco da Lisa | Horário: 13h | Local: R. Catarina Braida, 232 | Data: 11/2

Moradia e Folia ULCM | Horário: 14h | Local: R. Vieira Martins | Data: 11/2

Partideiros do Maria Zélia | Horário: 14h | Local: R. Vieira Martins | Data: 11/2

Fanfarrões Camaleon | Horário: 13h | Local: R. Coelho Lisboa entre R. Emilio Malet e R. Cantagalo | Data: 12/2

Amigos da Rua Bresser | Horário: 13h | Local: R. Bresser (entre R. dos Trilhos e R. Taquari) | Data: 12/2

Interlagos

Samba da Zimba | Horário: 11h | Local: R. do Mar Paulista 489 | Data: 11/2

Amigos do Graja | Horário: 11h | Local: Av. do Arvoreiro, 200 a 425 | Data: 11/2

Cidade Ademar

Vampirão dos Paredão | Horário: 11h | Local: Praça José Alves dos Reis | Data: 11/2

PikaOpeNOsamba | Horário: 11h | Local: R. Raul Marques Marinho | Data: 11/2

Outros bairros