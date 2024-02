Carnaval 2024 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 10 de fevereiro

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 10, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Tarado ni Você, Bloco MinhoQueens e Brega Bloco, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de São Paulo e da Zona Oeste. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.]

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 10

Centro

CarnaVrah | Horário: 08h | Local: Av. Ipiranga 794

Tarado Ni Você | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga 794

Carimbolando | Horário: 10h | Local: Martim Francisco 529

Samby e Junior | Horário: 11h | Local: Largo do Arouche

Bloco dos Bancários | Horário: 11h | Local: Praça Antônio Prado

Bloco MinhoQueens | Horário: 12h | Local: Av. Ipiranga

Brega Bloco | Horário: 12h | Local: R. Treze de Maio

Bloco Dramas de Sapatão | Horário: 12h | Local: R. Santa Isabel

Bloco das Emílias e Viscondes | Horário: 12h | Local: R. Major Sertório

Cordão Cecília | Horário: 13h | Local: R. Vitorino Carmilo

Zumbiido Afropercussivo | Horário: 13h | Local: Largo do Paissandu

Axé da Santa | Horário: 13h | Local: R. Canuto do Val, 100

Ipiranga

Me Viram no Ipiranga | Horário: 09h | Local: Av. Ipiranga 794

Cavaleiros de Doçu | Horário: 10h | Local: R. Rosa de Morais, 444 ao 494

Vila Mariana

Bloco Infantil Amoribunda Kids | Horário: 10h | Local: Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Siga La Pelota | Horário: 11h | Local: R. Dr. Nicolau de Sousa Queirós, 520

Eduardo e Mônica | Horário: 11h | Local: Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e o Monumento das Bandeiras

Sonido Trópico | Horário: 13h | Local: Praca Rosa Alves da Silva

Freguesia do Ó

Bloco Infantil Urubózinho | Horário: 08h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

Urubó | Horário: 12h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

Pinheiros

Castelo Rá-Tim-Bloco | Horário: 09h | Local: R. Belmiro Braga, 126

Bloco Xodó | Horário: 10h | Local: Henrique Schaumann – R. Henrique Schaumann, 567 até 125

Bloco do Beijo | Horário: 12h | Local: R. dos Pinheiros, 1037 até 100

Bloco Euphoria | Horário: 15h | Local: Praça dos Omaguás, 62

Lapa

Viva Praça! – Sábado | Horário: 10h | Local: Av. Ipiranga 794

Bloco do Adorno | Horário: 11h | Local: Av. Ipiranga 794

Barra Funda

Acadêmicos do Gato Mia | Horário: 09h | Local: R. Faustolo, 809

Bloco 77 – Os Originais do Punk | Horário: 13h | R. Barra Funda 1071

Consolação

Bollywood | Horário: 11h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Vra Power, o Bloco | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Unidos do BPM | Horário: 13h | Local: R. Augusta, 1300 x R. Matias Aires

Butantã

Chama o Síndico | Horário: 14h | Local: R. Estevão Lopes

Bloco do Caveira | Horário: 15h | Local: Praça Arruda

São Mateus

Pode Entrar | Horário: 11h | Local: R. Forte do Triunfo, 421

Bloco Renascer | Horário: 13h | Local: R. Forte do Triunfo, 421

Penha

Tá com Medo Porque Veio? | Horário: 14h | Local: Rua Otilia, 457

Folia na Tiquatira | Horário: 16h | Local: Rua Icobé

Outros bairros