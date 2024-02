Carnaval 2024 em RJ: blocos de rua hoje, sábado, 10 de fevereiro

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de foliões em busca de festa. Neste sábado, 10, blocos tradicionais irão para as ruas, com destaque para o "Cordão da Bola Preta" no Centro, além do Multibloco, no mesmo bairro.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Blocos de Carnaval em RJ deste sábado, 10

Centro

Cordão da Bola Preta | Horário: 07:00

Multibloco| Horário: 07:00

Botafogo

Bloco dos Barbas | Horário: 11:00

Dois Pra Lá dois Pra Cá

Copacabana

Empolga às 9 Sábado (10/Fev) - 08:00

Tijuca

Banda Cultural do Jiló | Horário: 16:00

Blocão da Barra | Horário: 09:00

Diversão Brasileira | Horário: 13:00

Olha Pá Mim | Horário: 14:00

Carnaeco | Horário: 14:00 -

Outros bairros

Amigos do Catete | Horário: 14:00

Cordão da Bola Laranja | Horário: 09:00

Bloco do Tamanco | Horário: 11:00

Céu na Terra | Horário: 07:00

Escangalha | Horário: 08:00

Cordão do Prata Preta | Horário: 09:00

Verde e Branco do Zumbi | Horário: 10:00

Carnarildy com Belo | Horário: 11:00

Tigre do Meier | Horário: 11:00

Bloco do Serragens | Horário: 12:00

Bloco Brasil com BlocoBuster | Horário: 12:00

Bloco da Terreirada | Horário: 13:13

Gambarato | Horário: 14:00

Feijoada da Turma do Gato Futebol e Samba| Horário: 14:00

Para saber os locais de saída de todos os blocos, acesse o guia de blocos de rua do RJ