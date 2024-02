Carnaval 2024 em RJ: blocos de rua hoje, domingo, 11 de fevereiro

Neste domingo, 11, as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de foliões em busca de festa. Blocos tradicionais irão para as ruas, com destaque para o "Turbilhão Carioca" no Centro, além do Cordão do Boitatá.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Blocos de Carnaval em RJ deste domingo, 11

Centro

Turbilhão Carioca | Horário: 12:00

Cordão do Boitatá | Horário: 11:00

Guaratiba

Arrastão da Barra de Guaratiba | Horário: 10:00

Bloco da Coroinha | Horário: 14:00

Ipanema

Bloco Infantil Que Caquinha É Essa? | Horário: 09:00

Que Merda é Essa? | Horário: 13:00

Bloco Afroreggae | Horário: 09:00

Copacabana

Banda do Choppinho da Paula Freitas | Horário:1 3:00

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto | Horário: 11:00

Tijuca

Buda da Barra | Horário: 10:00

Padre Miguel

Vem Que Eu Te Abraço | Horário: 12:00

Vou Te Pescar | Horário: 13:00

Botafogo

Fanfinha – Fanfarani infantil | Horário: 09:00

Flamengo

Divinas Tretas | Horário: 08:00

Leblon

Bloco Areia | Horário: 07:00

Outros Bairros

Domingo Laranjada Samba Clube | Horário: 07:00

Charanga Talismã | Horário: 07:00

Vermelho & Branco da Z-10 | Horário: 09:00

Bangalafumenga | Horário: 09:00

10 + Malandros | Horário: 10:00

É Tudo Ou Nada?! | Horário: 10:00

Quer Swingar Vem Pra Cá | Horário: 11:00

Carnarildy com Anitta e Sorriso Maroto | Horário: 11:00

Marcha Nerd | Horário: 12:00

Bloco da Tartaruga | Horário: 12:00

Cabrito Mamador | Horário: 13:00

Asa Temperada | Horário: 14:00

Para saber os locais de saída de todos os blocos, acesse o guia de Carnaval do RJ.