Carnaval 2024 em BH: blocos de rua hoje, sábado, 10 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão neste sábado, 10, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Bloco do Pirulito, Bloco Minas com Bahia e Bloco Axé nas Gerais, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de Belo Horizonte e de bairros como Santa Amélia, Santo Agostinho e Floresta. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, sábado, 10

Centro

Então Brilha! | Horário: 05h | Local: Rua Curitiba, 8

Quando Come se Lambuza | Horário: 09h | Local: Avenida Afonso Pena, 546

Bloco do Pirulito | Horário: 10h30 | Local: Rua Espírito Santo, 516

Bloco de Belô | Horário: 15h | Local: Avenida Afonso Pensa, 1377

Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade | Horário: 17h | Local: Praça Rui Barbosa, 104

Bloco Minas com Bahia | Horário: 17h | Local: Avenida dos Engenheiros, 554

Floresta

Ladeira Baixo | Horário: 08h | Local: Praca Zamenhof, 11

Unidos da Estrela da Morte | Horário: 13h | Local: Rua Marechal Deodoro, 167

Santa Amélia

Banho de Xêro | Horário: 08h | Local: Avenida Guarapari, 42

Bloco Axé nas Gerais | Horário: 13h | Local: Avenida Guarapari, 1213

Santo Agostinho

Espeto na Veia, os Camisa Velha | Horário: 20h | Local: Rua Rio Grande do Sul, 1229

Espeto na Veia, os Camisa Velha | Horário: 20h | Local: Rua Rio Grande do Sul, 1229

Bloco do PAMP | Horário: 09h | Local: Praça Carlos Chagas, 35

Santa Tereza

Bloco Divina Banda | Horário: 10h | Local: Rua Mármore, 179

Bloco Divina Banda | Horário: 10h | Local: Rua Mármore, 179

Nada Santa | Horário: 12h | Local: Rua Mármore, 255

Santa Lúcia

De Seu Bento a Dona Lúcia | Horário: 13h | Local: Avenida Halley, 1015

Guarani

Os Baterinhas | Horário: 08h | Local: Avenida Saramenha, 1470

Renascença

Beach Bloco | Horário: 14h | Local: Rua Javari, 620

Beach Bloco | Horário: 14h | Local: Rua Javari, 620

Outros bairros