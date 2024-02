Carnaval 2024 em BH: blocos de rua hoje, domingo, 11 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte receberão neste domingo, 11, mais de 30 blocos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os os foliões do Bloco da Fofoca, Bloco Furacão Trembase e Bloco Maçã do Amor, que devem reuniões milhares de pessoas.

A maior parte dos blocos parte do Centro de Belo Horizonte e de bairros como Santa Amélia, Savassi e Floresta. Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de BH hoje, domingo, 11

Centro

Bloco da Fofoca – Carimbó | Horário: 14h | Local: Avenida dos Andradas, 841

Floresta

Trio Graveola e Lamparina | Horário: 08h | Local: Avenida Assis Chateaubriand, 525

Bloco da Gente | Horário: 09h | Local: Rua dos Tabaiares, 93

Bloco do Batiza | Horário: 09h30 | Local: Rua Marechal Deodoro, 210

Bloco Eleganza | Horário: 15h | Local: Rua Itajubá, 170

Bloco Furacão Trembase | Horário: 15h | Local: Rua Aquiles Lobo, 180

Savassi

Maçã do Amor | Horário: 10h | Local: Rua Fernandes Tourinho, 529

Bloco Filhos da PUC MG | Horário: 10h | Local: Avenida Getulio Vargas, 792

Bloco Show | Horário: 13h | Local: Rua Santa Rita Durão, 1.216

Unidos do Samba Queixinho | Horário: 13h30 | Local: Praça da Liberdade, 850

Micareteiros | Horário: 14h | Local: Avenida Getúlio Vargas, 800

Bloco Ferveção | Horário: 14h | Local: Rua Sergipe, 1.208

Santa Tereza

Mindinho Bateria Mirim | Horário: 09h | Local: Rua Adamina, 30

Bloco Românticos São Loucos | Horário: 09h | Local: Rua Mármore, 135

Bloco de Pífanos BH | Horário: 09h | Local: Rua Mármore, 285

Bloco de Rua Os Inocentes de Santa Tereza | Horário: 11h30 | Local: Rua Mármore, 157

Palco Aberto BH | Horário: 12h | Local: Rua Pirite, 117

Guarani

Bloco Pipixo | Horário: 08h | Local: Avenida Saramenha, 1470

Outros bairros