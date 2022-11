Carnaval 2023: Dudu Nobre lança música tema da edição de 2023 do Camarote Brahma Nº1

O ritmo do Carnaval está cada vez mais próximo. Prova disso é o mais novo lançamento do Camarote Nº1, uma mais reconhecidas festas de Carnaval do Brasil: nesta sexta-feira, 25, o evento lança a música tema de sua 32ª edição.

A festa será nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro na Marquês de Sapucaí. A música tema tem composição e interpretação de Dudu Nobre, intitulada de ‘Samba Nº1’, e traz como tema principal o termo ‘Sapuca Aí’ — expressão que traduz a experiência inconfundível que o projeto apresenta para o mercado.

Para a composição da música, o carioca Dudu Nobre precisou levar em consideração melodias e letras que traduzem o tema conceito da edição, o ‘Sapuca Aí’, unindo-se à musicalidade característica do Carnaval, sendo ela as baterias que acompanham os imponentes carros alegóricos no sambódromo. O compositor também comanda a Roda de Samba do Camarote em 2023.

O lançamento ainda faz parte da estratégia do Camarote de se firmar como um projeto completo que vai além da avenida, e que a cada edição segue investindo em novidades que potencializam a experiência dos presentes. A música tema do Nº1 estará disponível em todas as plataformas streaming de áudio nesta sexta-feira a partir das 18h.

O que é o Camarote Nº1?

O Camarote Nº1 é um espaço na Marquês de Sapucaí destinado ao Carnaval do Rio de Janeiro, que também se configura em uma festa. Em 2023, o camarote chega com um line up incrível onde a balada e o samba se misturam. A festa conta com open bar e buffet completos.

Ao todo, são 3 dias de festa junto com os desfiles das escolas de samba. O Camarote N°1 está localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí. O acesso é feito exclusivamente pelo nosso transfer que sai do credenciamento para a Sapucaí.

