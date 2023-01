CarnaUOL 2023: veja atrações e ingressos do maior festival pré-carnaval de São Paulo

A 8ª edição do CarnaUOL está chegando para dar início às festividades de carnaval em São Paulo e promete agitar os foliões no primeiro final de semana de fevereiro. Serão diversas atrações durante o dia, com variedades de gêneros musicais como funk, sertanejo, axé, pop, música eletrônica e muito mais.

Quando será o CarnaUOL 2023?

O evento está marcado para o dia 04 de fevereiro em um novo local, o Allianz Parque. Além da excelente infraestrutura, a arena conta com localização privilegiada, próxima à estação de metrô, terminal de ônibus e importantes vias de São Paulo. Os shows têm previsão de início as 12h30, com duração até as 23h.

Quais são as atrações confirmadas no CarnaUOL?

Em 2023, o CarnaUOL volta após dois anos de pandemia com nomes fortes da música brasileira. As atrações deste ano prometem muito agito e folia. Veja quem está confirmado:

Barões da Pisadinha

Baiana System

Gloria Groove

DubDogz

Luísa Sonza

Claudia Leitte

Zé Neto e Cristiano

Programação CarnaUOL 2023

São esperados mais de 25 mil foliões, que poderão curtir um line-up com grandes nomes da música brasileira, além de sets especiais de DJs convidados entre uma atração e outra. Confira a programação:

13h25 – Barões da Pisadinha

14h50 – Baiana System

16h10 – Gloria Groove

17h30 – DubDogz

18h45 – Luísa Sonza

20h05 – Claudia Leitte

21h45 – Zé Neto e Cristiano

Como comprar ingressos para o CarnaUOL 2023?

Os ingressos para a 8ª edição do CarnaUOL já estão no terceiro lote, com valores a partir de R$ 140 (meia) e até R$ 400. Eles podem ser adquiridos no site www.uol.com.br/carnauolsp, pela Ingresso.com, a bilheteria oficial do evento.

Para mais informações, acesse o link.

Playlist oficial do CarnaUOL

Para esquentar a espera e já deixar todos no clima, o festival preparou uma playlist com as músicas dos artistas que compõe o line-up do evento.

São quase 400 músicas para se jogar e curtir os grandes nomes de diversos gêneros musicais. Carnaval é sinônimo de axé e por isso, não pode faltar com os clássicos de Claudia Leitte como “Extravasa”, “Bola de Sabão” e “Beijar na Boca”. Indo para o pop funk, a Luísa Sonza entrega os hits “Anaconda”, “Braba” e “Cachorrinhas”.

Além delas, o público poderá ouvir o melhor do R&B nacional como “Vermelho”, “Leilão” e “A Queda” da drag queen Gloria Groove. Um bom forró eletrônico e tecnobrega também não podem faltar na playlist que reúne as melhores do Barões da Pisadinha, sendo eles: “Esquema Preferido”, “Tá Rocheda” e “Batom de Ouro”.

E quando o assunto é sertanejo, não podemos esquecer de Zé Neto e Cristiano, com “Notificação Preferida”, “Alimentando Vontade” e “Largado as Traças”. Se estiver procurando música eletrônica, vai encontrar as batidas vibrantes de “Everybody Wants To Party”, “Free my Mind” e “Pablo Escobar” de Dubdogz. E para finalizar a seleção eclética, o samba reggae do Baiana System com “Sulamericano”, “Lucro” e “Reza Forte”.

Agora é só apertar o play e conferir a playlist no Spotify ou Deezer.