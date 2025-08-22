Carminha, Nazaré e Odete Roitman: as 10 vilãs mais icônicas das novelas brasileiras

As novelas brasileiras são famosas por suas histórias emocionantes e personagens memoráveis.

Mas, entre os heróis e heroínas, as vilãs quase sempre roubaram a cena com suas atitudes impiedosas, artimanhas e sede de poder.

Ao longo das décadas, muitas delas se tornaram ícones, não só por sua maldade, mas também pela maneira com que conquistaram o público e marcaram a história da TV.

Confira a lista das 10 vilãs mais icônicas das novelas brasileiras, segundo um compilado de enquetes e estudos sobre a dramaturgia:

1. Carminha – “Avenida Brasil” (2012)

Interpretada por Adriana Esteves, Carminha se tornou um dos maiores ícones de vilania contemporânea.

Calculista, manipuladora e disposta a tudo para conquistar poder e vingança, Carminha foi capaz de destruir vidas sem remorso.

Sua trama de vingança contra a família de Nina (Débora Falabella) e a forma como ela comandava seu destino a tornaram inesquecíveis, com sua personalidade complexa e suas estratégias maquiavélicas.

2. Nazaré Tedesco – “Senhora do Destino” (2004–2005)

Com a inconfundível interpretação de Renata Sorrah, Nazaré Tedesco virou um verdadeiro símbolo da maldade na TV. Obcecada por status e dinheiro, Nazaré não tinha limites quando o assunto era destruir vidas para alcançar seus objetivos.

Sua risada maléfica e suas tramas para destruir a vida de Maria do Carmo (Susana Vieira) marcaram gerações de telespectadores, consolidando Nazaré como uma das vilãs mais lembradas da história da teledramaturgia.

3. Laurinha Figueroa – “Rainha da Sucata” (1990)

Interpretada por Glória Menezes, Laurinha é sobrinha da protagonista Maria do Carmo, mas mergulha em tramas de inveja, intrigas familiares e até assassinato para usurpar fortuna e status.

Sua arrogância e falsidade marcam a intensa rivalidade no universo da sucata paulistana.

4. Laura Prudente da Costa – “Celebridade” (2003)



Na obra de Gilberto Braga, Claudia Abreu deu vida a Laura, uma ambiciosa sem escrúpulos que ascende no mundo das celebridades a qualquer custo.

Seu cinismo e dissimulação, aliados a crimes como assassinato e chantagem, tornaram-na uma das vilãs mais inesquecíveis da teledramaturgia brasileira.

5. Dolores Vilar Rangel – “O Cravo e a Rosa” (2000)

Bárbara Paz trouxe à vida Dolores, uma dona de casa que, à primeira vista, parecia ser a típica esposa submissa, mas que, na realidade, se revelava uma mulher vingativa, ardilosa e cheia de artimanhas.

Sua busca por poder e sua habilidade em manipular todos ao seu redor conquistaram os telespectadores e garantiram seu lugar entre as vilãs mais marcantes.

6. Vilma – “Mulheres Apaixonadas” (2003–2004)

A psicóloga Vilma, interpretada por Malu Galli, ficou marcada por sua frieza e psicopatia.

Embora parecesse uma mulher recatada, Vilma cometeu crimes horríveis ao longo da trama. Seu comportamento manipulador e suas atitudes cruéis tornaram-na uma das vilãs mais odiadas e lembradas da teledramaturgia.

7. Carolina Ribeiro – “Laços de Família” (2000–2001)

Malu Mader deu vida a Carolina, uma mulher de comportamento ambíguo que, embora não fosse tão explicitamente malvada, era manipuladora e fria.

Seu relacionamento com o marido e o modo como usava a manipulação emocional fizeram dela uma vilã inesquecível.

O jogo psicológico que ela fazia com a protagonista Helena (Vera Fischer) lhe garantiu o título de vilã, apesar de sua abordagem mais sutil.

8. Odete Roitman – “Vale Tudo” (1988)

A imortal interpretação de Beatriz Segall como Odete Roitman é um marco na história das vilãs. Representando a elite arrogante e egoísta, Odete se tornou sinônimo de vilania.

Sua morte, que virou um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira, foi um dos momentos mais emblemáticos da novela, e sua personalidade cheia de desprezo pelos outros a tornou uma das vilãs mais icônicas.

9. Pilar – “O Dono do Mundo” (1991)

Interpretada por Susana Vieira, Pilar era uma empresária implacável, disposta a destruir qualquer um que estivesse em seu caminho. Sua sede de poder e sua crueldade em negócios fizeram dela uma vilã memorável na década de 90.

Pilar se destacou não apenas pela sua frieza, mas pela forma como dominava todos ao seu redor.

10. Morgana – “A Indomada” (1997)

A personagem de Patrícia Pillar em “A Indomada” foi uma das vilãs mais complexas e cheias de nuances.

Morgana liderava com mão de ferro uma rivalidade familiar em Greenville, sempre cercada por superstições e vingança. Sua postura autoritária e a manipulação de sua família para alcançar seus objetivos tornaram-na uma figura inesquecível.