'Carlota Joaquina': sessão especial leva diretora e elenco ao CEU São Pedro; filme segue em cartaz

Evento foi promovido pela SPCine, oferecido de forma gratuita ao público, e trouxe filme na versão restaurada, em 4K

'Carlota Joaquina': filme segue em cartaz nos cinemas até o fim de agosto (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15h53.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 16h13.

Na última quinta-feira, 7, a diretora e o elenco de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil estiveram no CEU São Pedro para uma pré-estreia especial do filme, 30 anos após seu lançamento original nos cinemas.

O evento foi promovido pela SPCine e oferecido de forma gratuita ao público. Carlota Joaquina foi exibido na versão restaurada, em 4K, e aprimorada com tecnologia de ponta. Logo após a sessão, houve um debate com a diretora Carla Camurati, a atriz Ludmila Dayer e a produtora Bianca de Felippes.

Lançado originalmente em 1995, Carlota Joaquina se consolidou como um marco na retomada do cinema brasileiro, período no qual a produção audiovisual nacional voltou a ganhar destaque após anos de estagnação. A trama que narra a história da infanta espanhola Carlota Joaquina (Marieta Severo), prometida ao príncipe português Dom João (Marco Nanini). Desencantada com o casamento arranjado, movida por ambições políticas, Carlota atravessa o oceano com a corte portuguesa, e oferece uma visão ácida e cômica dos primeiros anos da história do Brasil.

Emiliano Zapata, diretor de Inovação e Políticas Audiovisuais da Spcine, destacou a importância da restauração do filme para a educação e a cultura nacional: Carlota Joaquina tem a capacidade de mostrar a história sob uma perspectiva que não costumamos ver nos livros, especialmente a partir de uma protagonista mulher. A obra se conecta diretamente com temas recorrentes nos currículos escolares e, por meio de um formato lúdico e pedagógico, oferece uma rica oportunidade de debate", disse.

De volta às telonas em tempo limitado

O filme teve impacto cultural ao reafirmar uma visão histórica da figura de Carlota Joaquina como uma mulher forte, ambiciosa e controversa, com traços marcantes de sua personalidade refletidos no comportamento político e pessoal, que até hoje despertam debates. 

A produção, na época em que foi lançada, teve mais de 1,3 milhão de espectadores no Brasil, um número surpreendente para a época. No total, faturou cerca de R$ 6,4 milhões em bilheteria e foi um dos primeiros filmes da chamada "Retomada do Cinema Brasileiro", que abriu caminhos para clássicos premiados como O Que É Isso, Companheiro?, Central do Brasil, O Auto da Compadecida, Orfeu, entre outros.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil segue em cartaz nos cinemas de todo o Brasil até o dia 28 de agosto, na versão restaurada.

Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmesFilmes brasileirosSão Paulo capitalCultura

