Carlos Alberto de Nóbrega é internado em UTI após sofrer acidente doméstico

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado nesta terça-feira, 14, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico e trincar uma costela. No momento, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em um comunicado divulgado à imprensa, o SBT, emissora na qual o humorista e apresentador atua, informou que Nóbrega passa por exames na unidade de saúde e passa bem, apesar dos ferimentos causados pela queda.

"Ele caiu na sua casa de campo e foi levado ao Einstein. Ele está fazendo vários exames, mas já está bem melhor. Como está com uma costela trincada, não chegou a fraturar, e bateu a cabeça, deve ficar internado por mais algum tempo para observação".

Segundo a emissora, Carlos Alberto de Nóbrega sofreu uma queda ao tropeçar enquanto saia da piscina de sua casa. A médica Renata Domingues de Nóbrega, que também é esposa do apresentador, postou em seu Instagram uma foto na sala de espera do Albert Einstein com a frase "tudo sob controle".

Por enquanto, não há previsão de alta para o apresentador.