Cão mais valioso do mundo custa mais de R$ 600 mil

O cachorro mais valioso do mundo é um buldogue francês de pelagem creme e olhos claros chamado Rope Daddy. Segundo seu dono, Julian Montoya, o cão vale 95 mil euros, o equivalente a 605 mil reais.

Rope Daddy faz parte da estética Big Rope, nome dado aos cachorros com dobras acima do nariz. E manter o pet é bastante caro: segundo Montoya, o custo da alimentação se aproxima dos 1750 reais por mês. Ademais, são gastos cerca de 21 mil reais anuais com dietas e suplementos.

Segundo estudos do American Kennel Club, o número de buldogues franceses pelo mundo cresceu mais de 1000% na última década, colocando a raça entre as mais populares do planeta.

Rope Daddy: cachorro é o mais valioso do mundo. (Redes sociais/Reprodução)

Se, por um lado, muitas pessoas são fãs da aparência dos buldogues franceses, por outro, existem preocupações ligadas ao formato do seu crânio, à dificuldade da respiração e à proeminência de seus olhos -- todas características fruto do cruzamento planejado. Além disso, frequentemente cães desse tipo apresentam infecções na pele, justamente devido às dobras acima do focinho.

Dessa forma, quem adquire um cão Big Rope precisa estar preparado para lidar com diversas questões de saúde e bem-estar do animal.

Julian Montoya publica alguns conteúdos ligados a Rope Daddy em suas páginas no Instagram. Na rede social, ele fala sobre algumas das características únicas dos Big Ropes e mostra como treinar cães para aparecer em concursos de cachorros de raça.